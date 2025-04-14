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嘉市打造基層防災新力度 全台首場81名義交進化防災士
有鑑災害風險日益升高，防災教育與基層動員愈加重要，嘉義市警局舉辦全台首場交通義勇警察大隊的防災士培訓課程，共培訓出81名防災生力軍，為守護城鎮韌性注入嶄新能量。市警局長沈炳信表示，這次培訓不僅是一次學習的機會，更是基層韌性強化的具體行動。
嘉義市警局主辦、麒許環境顧問有限公司協辦的「嘉義市政府民防總隊交通義勇警察大隊防災士培訓」，4月12日至13日在市警局5樓禮堂展開防災士培訓課程。
培訓以實務操作與在地需求為核心，結合防災基礎知識、災害應變技巧以及社區協作演練，讓參與者在兩天的密集課程中，不僅提升自我防災能力，也建立起與在地防災網絡的連結。培訓內容涵蓋理論與實務，部分課程特別設計成操作型教學，由專業的防災士培訓機構以生動有趣的方式引導學員投入學習，有效提升學員對防救災的認識與應變能力。
其中還包括救護課程，學員實際操作包紮、AED使用與CPR急救技巧，不僅增進自救與他救的能力，也讓這群平日守護交通安全的義交夥伴，成為災時可以即刻支援的防災尖兵。
局長沈炳信表示，嘉義市藉此打造一支熟悉城鎮、信任度高、能即時投入災時支援的防災士隊伍，展現出全民防災，從「在地人守護在地」的理念正逐步實現中，除共同建構本市優質交通安全環境外，更能營造友善、健康幸福城市。
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