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整治台南二仁溪剩最後一哩路 立委林俊憲爭取環境部補助

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市二仁溪長期受有毒電子廢棄零件汙染，目前尚有2萬多噸未清除，林俊憲會同還經部現勘。記者鄭惠仁／翻攝
台南市二仁溪長期受有毒電子廢棄零件汙染，目前尚有2萬多噸未清除，林俊憲會同還經部現勘。記者鄭惠仁／翻攝

台南市立委林俊憲關心二仁溪整治，今會同環境部常務次長沈志修、環境管理署長顏旭明及居民會勘廢棄物挖掘及清理場址，環境部表示，將分3年整治，2028年前完成，徹底清除汙染物，完成「最後一哩路」，讓二仁溪恢復生機，成為親水、友善生態的河川。

立委林俊憲表示，自總統賴清德擔任立委時間，就將二仁溪汙染整治作為問政重點，而他擔任立委以來，身為南區子弟，也持續關心此一議題。去年向環境部爭取以專案方式清理沿岸廢棄物，已有初步成果，接續第二期專案計畫中，將由環境部承擔補助清理費用13.6億，並全額補助南市府執行河道掩埋廢棄物清理，希望在中央與地方合作下，持續改變二仁溪的風貌。計畫總經費約13.6億元，將清除廢棄物達2萬2088公噸汙染物。

林俊憲說，二仁溪整治工程歷時多年，從早年的重金屬與工業廢水嚴重汙染，到水質大幅改善，相當不易，這是中央、地方與民間長期投入努力的成果。但是目前土壤仍有部分汙染問題尚未完全解決，若能持續投入資源並加強監測與執法，二仁溪將有機會轉型為生態水域與民眾休憩空間。將持續在中央為地方爭取更多整治資源與預算，讓整治工作不留遺憾。

環境部表示，尚未清除的2萬多噸汙染物，將在2028年前逐年按進度進行，並辦理施工說明，針對選定的4塊場址，台南市二仁溪橋下、南萣橋上游450公尺處、二行娘娘廟對岸的左6水門至左7水門間，以及屬於高雄市轄區的南萣橋下游170公尺處，進行前置作業、廢棄物挖掘及分選、廢棄物包裝及離場處理、篩檢測作業、環境監測及相關附屬作業，未來將有效改善水質與生態環境，讓二仁溪擺脫汙染惡名，呈現全新的溪畔景觀。

二仁溪長期汙染，環境部先在2023年補助1千萬元，由環保局與工研院合作，針對南萣橋上游450m處，採乾溼分離方式進行示範式整治，清除部分汙染物，進而在去年底提出3年的全面整治計畫，徹底解決近半世紀以來的汙染問題。

台南市二仁溪長期受有毒電子廢棄零件汙染，目前尚有2萬多噸未清除。記者鄭惠仁／翻攝
台南市二仁溪長期受有毒電子廢棄零件汙染，目前尚有2萬多噸未清除。記者鄭惠仁／翻攝

廢棄物 林俊憲 環境部

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