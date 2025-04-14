雲林斗南崙子溪沿線去年颱風災情慘 居民憂淹水噩夢重演

雲林縣斗南鎮崙子溪去年受接連颱風影響，沿線淹水災情嚴重，地方強力爭取改善，立委張嘉郡今邀請水利署、斗南鎮公所及地方民代到場會勘，水利署同意用地取得完成後優先辦理溫厝角堤段改善工程，另外，行長橋增設堤防需時較長，將先強化疏浚，以因應汛期來臨。

斗南鎮崙子溪沿線去年受颱風影響，淹水情況嚴重，因應極端氣候動輒暴雨，加上汛期將至，地方民眾都很關心改善工程進度，張嘉郡今邀水利署副署長王藝峰、第五河川分署長吳明華、斗南鎮長沈暉勛，以及多位縣議員等人實地勘查沿線改善工程。

張嘉郡說，崙子溪沿線的溫厝角堤段至今仍無堤防，相關防洪設施尚未到位，居民多次向她陳情，擔憂重演去年嚴重淹水的情況，該堤段的改善工程已進行多次公聽會，未來完工後不僅可改善水患問題，也有助於提升周邊道路交通品質，在尚未完工前，她要求水利署加速清淤工作，確保民眾生命財產安全。

王藝峰表示，因應地方防洪需求，確實有必要進行溫厝角堤段改善工程，估計總經費約2.67億元，包括用地徵收約9700萬元、堤防與防汛道路等工程經費約1.7億元，兩邊堤防總長度約1300公尺，目前徵地作業已啟動，後續工程將由水利署第五河川分署負責施作，只要用地取得完成後，會優先辦理。

另外，崙子溪沿線的行長橋去年因溪道內堆積大量竹木，嚴重堵塞橋下水流，導致上游水位暴漲、周邊地區積水成災，目前雲林縣政府已啟動橋梁改建設計作業，未來新橋將提高橋高1.9公尺、橋長延伸至30公尺，並研議採用無橋墩設計，以有效降低水流阻礙、避免竹木再次堆積成災。

針對居民提出在行長橋兩側增設堤防建議，水利署說明，考量增設堤防檢討需時較長，現階段將以加速疏浚、強化護岸、景觀美化等方式因應，張嘉郡也說，因該區兩側多為私有地，未來若要進行堤防設施工程，仍需地方支持與地主同意，她也拜託地方里長爭取居民共識，為後續整治鋪路。