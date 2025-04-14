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「她不曾喊苦，只想生活過得去」 八旬嬤拾荒貼補家用的6年歲月

聯合報／ 記者張策黃于凡／連線即時報導
根據台灣五角伴回收平權協會的調查，2023年全台回收總量約680萬噸，有近10%、64.7萬噸是由拾荒者處理。圖／台灣五角伴回收平權協會提供
根據台灣五角伴回收平權協會的調查，2023年全台回收總量約680萬噸，有近10%、64.7萬噸是由拾荒者處理。圖／台灣五角伴回收平權協會提供

全台有不少長輩靠拾荒賺微薄收入為生活奮鬥著，嘉義八年級黃姓女子談到，祖母晚年靠拾荒貼補家用，「撿破爛」過程遭遇許多歧視卻不曾喊苦，祖母3年前過世，但祖母拾荒的身影，仍活在她心中。

黃姓女子說，祖母是2022年辭世，享壽80歲。她拾荒的原因是家中破產、房屋遭法拍後的經濟壓力。她選擇在社區內一處斜坡設置紙箱，讓鄰居將可回收物品放置其中，「一開始人家不知道她在幹嘛，後來都很有默契把東西給她」。

不過，環境維持始終是爭議來源。黃女說，即便祖母努力清洗瓶罐、維持整潔，夏日的氣味仍引起住戶投訴，最終遭管委會驅趕。此後，家人將踩扁的瓶罐放到頂樓儲存，搬運過程對高齡的祖母造成膝蓋負擔，「一大袋其實不輕，她還是硬撐著搬上樓。」

孫女回憶，當時祖母每月約可賺取2萬多元收入，除住戶回收物外，也撿拾附近工地的鐵截仔，及拆解小家電變賣。「印象最深的是電風扇，直接賣只有50元，但拆開取出馬達裡的紅銅線，可以賣幾百塊。」但拆解過程危險，孫女記得阿嬤常叮囑「小心」，自己卻用力拆到手傷，因為黏在一起真的很難拆。

黃女感慨的是，面對政府補助等資源，祖母與父親皆因「不好意思麻煩人」而不敢主動申請。黃女也說，最重要的是資訊落差「最需要幫助的人，反而不知道資訊，也很少有人主動告知。」

拾荒6年，是一位長者為家庭無聲付出的日常，也是社會安全網難以涵蓋的角落。黃女說，祖母不曾喊苦，只想生活過得去，而這段回憶，也成為她對社會照護制度與資訊落差最深刻的理解與提醒。

拾荒

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