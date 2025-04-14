嘉縣補助老人假牙6年逾2萬人受惠 牙醫師協助滿意度衝上95%

嘉義縣長翁章梁推動65歲老人假牙補助福利政策，6年多來有2萬1493名長者裝置假牙，滿意度高達95%。嘉義縣衛生局表示，牙醫師公會團隊協助推動口腔保健與醫療政策，才能獲如此高滿意度。

縣長翁章梁上任第一天即推動65歲以上長者活動假牙補助政策，全縣有38家合約院所、58處服務據點，服務據點涵蓋18鄉鎮市，提供全面性口腔照護；至今已完成2萬1493位長者裝置假牙，並維持95%的高滿意度。

為提升偏鄉地區牙醫醫療資源，縣衛生局與嘉義縣牙醫師公會合作，在各地衛生所設置巡迴牙醫服務點外，更結合「口腔保健醫療專車」，深入7個偏遠鄉鎮，提供可近性醫療服務，讓偏鄉民眾無須遠行即可獲得專業看診。

嘉義縣長翁章梁本月13日出席嘉義縣牙醫師公會會員大會，表揚即將卸任的理事長張世諴在任內6年期間積極推動「樂齡活動假牙」政策，成效卓著。