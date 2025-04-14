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嘉縣補助老人假牙6年逾2萬人受惠 牙醫師協助滿意度衝上95%

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（左）表揚嘉義縣牙醫師公會理事長張世諴（右）醫療貢獻 。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（左）表揚嘉義縣牙醫師公會理事長張世諴（右）醫療貢獻 。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁推動65歲老人假牙補助福利政策，6年多來有2萬1493名長者裝置假牙，滿意度高達95%。嘉義縣衛生局表示，牙醫師公會團隊協助推動口腔保健與醫療政策，才能獲如此高滿意度。

縣長翁章梁上任第一天即推動65歲以上長者活動假牙補助政策，全縣有38家合約院所、58處服務據點，服務據點涵蓋18鄉鎮市，提供全面性口腔照護；至今已完成2萬1493位長者裝置假牙，並維持95%的高滿意度。

為提升偏鄉地區牙醫醫療資源，縣衛生局與嘉義縣牙醫師公會合作，在各地衛生所設置巡迴牙醫服務點外，更結合「口腔保健醫療專車」，深入7個偏遠鄉鎮，提供可近性醫療服務，讓偏鄉民眾無須遠行即可獲得專業看診。

嘉義縣長翁章梁本月13日出席嘉義縣牙醫師公會會員大會，表揚即將卸任的理事長張世諴在任內6年期間積極推動「樂齡活動假牙」政策，成效卓著。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，嘉義縣幅員遼闊，牙醫資源分布不均，部分地區民眾就醫不便。感謝理事長張世諴及其帶領的牙醫師公會團隊，協助推動口腔保健與醫療政策。團隊不僅深入偏鄉與身心障礙機構服務特殊族群，更致力推廣口腔預防保健，巡迴校園為學童檢查口腔、塗氟及衛教活動，讓護牙觀念從小扎根，實現老少共護的健康願景。

嘉義縣樂齡假牙服務邁入第七年，縣衛生局長趙紋華（前左三）感謝牙醫師公會理事長張世諴（前右二）與公會協助。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣樂齡假牙服務邁入第七年，縣衛生局長趙紋華（前左三）感謝牙醫師公會理事長張世諴（前右二）與公會協助。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁表揚嘉義縣牙醫師公會理事長張世諴醫療貢獻 。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁表揚嘉義縣牙醫師公會理事長張世諴醫療貢獻 。圖／嘉義縣政府提供

假牙 嘉義 牙醫 衛生局

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