台南國際音樂節將登場 跨界融合電影動漫元素展演

2025台南國際音樂節將於19日至7月13日舉行，安排12場展演，包含震撼視聽的「電影交響音樂會」演奏「捍衛戰士：獨行俠」電影配樂，及「鬼滅之刃」動畫音樂會亞洲首演等。

台南市長黃偉哲今天在台南文化中心舉辦的活動宣傳記者會致詞表示，台南是歷史與文化交織、充滿音樂生命力的城市，除了美術館有豐富展覽，歷年舉辦的國際民俗藝術節及街道美術館都廣受好評。

黃偉哲指出，5年前首次舉辦台南國際音樂節就獲得全國民眾高度肯定，因此在5週年之際，特別邀請許多國際團隊與本土樂團碰撞出新火花，讓民眾沉浸在美妙音樂世界。

黃偉哲強調，本屆國際音樂節滿足市民對音樂的各類喜好，包含古典樂、國樂及電影動漫主題曲等12場展演，每場演出並特別準備部分「見習席位」，讓各級學校音樂班學生有機會一睹國際大師風采，提升音樂教育豐富層次。

他說，希望全國愛好音樂民眾在這段時間走進台南，透過音樂感受城市溫度與節奏，用音符串聯土地與人心，奏響屬於台南的「聲聲不息」。

台南市文化局提供資料指出，今年音樂節融入跨界元素，將交響樂與影像藝術結合，打造震撼視聽的「電影交響音樂會」，如5月30日推出「捍衛戰士：獨行俠」現場演奏電影配樂；6月7日更迎來「鬼滅之刃」動畫音樂會亞洲首演，結合大銀幕與樂團現場演出，讓動漫迷熱血沸騰。

文化局指出，本屆音樂節有「未來篇章」與「時光旋律」兩大主軸，「未來篇章」邀請多組國際知名音樂家與團體，帶來經典演出，「時光旋律」主題則從台南出發，展現城市多元文化與藝術活力。

文化局指出，此次音樂節並規劃多場戶外演出，包括5月10日於國定古蹟兌悅門、5月11日於成大小西門舉辦的「這麼一說，很有城藝」城牆音樂會，由4組在地表演團體接力演出，展現台南城門文化意象與現代音樂創意結合。