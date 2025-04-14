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台南添29台大型移動式抽水機 增進防汛應變

中央社／ 台南14日電

台南市政府獲經濟部水利署補助增購29台大型移動式抽水機，原訂於5月23日前交機，經水利局趕辦，3月31日申報完工，可在汛期前加入防汛行列，總機組數量達513台。

台南市政府水利局今天公布，去年底獲中央政府支持，同意補助增購29台大型移動式抽水機組，總經費新台幣3752萬元，中央補助1500萬8000元，原訂於5月23日前交機，為能及時於汛期（5月1日至11月30日）發揮防洪功效，經水利局趕辦，已於3月31日申報完工，可即刻投入防汛工作。

水利局指出，加計此次新購機組，台南市目前共有513台大型移動式抽水機組，可及時於易積淹水熱點預佈抽水機組加速排洪，快速減少淹水時間及面積，並補足低窪及易淹水地區救災需求，降低積淹水風險。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，面對極端氣候挑戰，多一分準備就少一分損失，治水工作沒有最好，只有做到更好，市府水利團隊努力讓抽水機組順利在汛期前提早交機，也讓台南市抽水機調度更加靈活，保障市民生命及財產安全。

水利局 淹水

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