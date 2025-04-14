小小網紅說台南！台南用母語導覽在地文化走入生活

為推動母語教育與文化傳承，台南市府教育局舉辦「小小網紅遊台南」競賽，共有國中小74件作品參賽，今天展現成果。學生實地走訪、資料蒐集與腳本撰寫，內容包含歷史風貌、庶民美食與文化地景，以多元語言導覽，拍攝具創意與地方色彩的短片，讓母語教育從課堂走入生活。

六甲國中學生李宇紳、林仟芷、陳瑀謙是台語國中組第一名，他們導覽六甲廟口美食，從長輩口述與在地記憶出發，述說關於「供品祈福」的想像，並邀請恒安宮媽祖廟團隊參與演出，展現孩子赤子之心與地方融合的珍貴情誼。

新市國小學生林鈺棠獲得客語國小組第一名，他以流利客語導覽南科考古館，帶領觀眾穿越古今，從史前人類相遇未來學者的虛擬場景開始，一路介紹南科地區五千年歷史文物、考古科學與博物館的文物保存祕辛；也走進兒童廳以南島神話說故事，展現考古的趣味與知性。

億載國小學生林鈞寶是越南語國小組第一名，影片中以越南語介紹中西區保安市場的「新」—冷氣電扶梯與乾淨的購物空間，及「舊」—傳統攤販與庶民小吃的日常景象，生動描繪市場內的情景。他表示，希望透過影片讓越南朋友知道台南市場的精采。

教育局表示，推動母語教育是文化首都的重要責任，語言的學習要從生活出發、從實作深化，學生運用母語或多元語言拍攝導覽影片，不僅練習語言表達，也學會觀察地方、說好故事，也培養對在地文化的自信與親近感。

教育局長鄭新輝說，語言教育不應只侷限於課本，應與生活連結、與地方共鳴。「小小網紅遊台南」結合走讀、拍攝與語言應用，讓學生用觀察、思考、表達的能力說自己的故事。教育局積極推動母語學習融入生活，讓學生從使用中理解、在創作中認同，讓母語不只在課堂上學習，更在生活中傳承。