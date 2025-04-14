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嘉義輕軌 黃敏惠17日北上爭取
中央宣布大南方新矽谷推動方案，卻無具體建設於嘉義市，市長黃敏惠批嘉義市被邊緣化，且嘉義高鐵站聯外的輕軌藍線計畫也被要求地方自償興建。近日黃敏惠發起連署，要求中央信守承諾編預算，周四更將北上出席大南方新矽谷協調會議，當面爭取輕軌。
交通部鐵道局2月時表示，依六都等捷運建設經驗，都是由地方政府依大眾捷運法統籌辦理，交通部與鐵道局已補助嘉義市府規畫經費1290萬元，後續審議也將提供協助；市府則以行政院2005年公文指示交通部「參考路廊運量成長情形，再適時提出輕軌計畫」，盼中央延續過往承諾。
黃敏惠近日發起連署，要求中央盡速啟動嘉義輕軌建設，已獲全市84名里長、21名市議員支持。她說，21年前擔任立委時就督促中央要興建嘉義輕軌，當時也曾發起全市里長、議員連署支持，還與議員拜會時任經建會副主委的張景森，但直到現在未興建。
近期行政院核定「大南方新矽谷推動方案」，宣布串聯嘉義以南各縣市，整合各科學、科技產業及產業園區等，帶動區域發展，黃敏惠認為嘉市「有名無實」，沒實際挹注資源。
「國科會大南方新矽谷推動方案中央與地方推動協調會議」從上月28日延到本月17日舉行，黃敏惠將北上爭取盡速啟動嘉義輕軌建設，「這不只是帶動整座城市發展的關鍵，更是大家內心最深切的期待」。
黃敏惠說，輕軌藍線會串聯高鐵、台鐵、林鐵及糖鐵，形成「五鐵共網」，不僅能建構完善軌道路網，同時促進區域交通及產業發展。
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