雲林台西安西府新大樓上梁

雲林縣台西安西府是張李莫千歲的開基祖廟，廟方斥資上億元重建打造文化行政大樓，目前宏偉的主建築外觀已完成，縣長張麗善等人昨主持上梁大典，國內逾70間宮廟共襄盛舉，預計明年農曆6月前完工，將成為雲林沿海宗教地標。

廟方副主委林志融說，因應香客、遊客日增，且為帶動在地觀光，加上安西府原本香客大樓大多是通鋪型房間，迎合未來宗教觀光需求提供較完善的休息空間，新大樓的4、5樓將打造為套房式大客房，預計超過10間。

安西府主委林清標、張麗善等人出席見證地方盛事，先由法師帶領團拜，祝禱點梁到最後上梁儀式，在民眾掌聲歡呼及鞭炮聲中，新梁緩緩上升到頂樓。

林清標表示，安西府原有「丙丁大樓」1971年啟用超過50年，過去曾經做為香客大樓、行政大樓使用，不過建築老舊，考量安全問題，決定拆除重建，原址新建「文化行政大樓」；新大樓占地約300坪，5層樓，1樓為行政辦公室及接待室，2樓文物典藏館、3樓會議室、影音播放室，4、5樓為香客使用，是1棟綜合性的大樓。

文化行政大樓工程進度達6成，預計明年農曆6月張李莫千歲聖誕祝壽前完工，張麗善說，安西府靠近台61線西濱快速道路，期待新大樓的完成，帶動「香客轉遊客，遊客轉常客」，為台西沿海帶動觀光效益。