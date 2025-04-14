聽新聞
0:00 / 0:00

台南二王公墓浪浪追車 騎士噩夢

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南永康二王公墓長期成群遊蕩犬嚇壞民眾，有議員說，幾乎是每隔一陣子就會發生的問題。圖為二王公墓先前遊蕩犬聚集情況。圖／市議員朱正軒提供
台南永康二王公墓長期成群遊蕩犬嚇壞民眾，有議員說，幾乎是每隔一陣子就會發生的問題。圖為二王公墓先前遊蕩犬聚集情況。圖／市議員朱正軒提供

台南市政府於仁德區打造首座遊蕩犬暫置區，開幕近5個月收容約50隻遊蕩犬，不過南市浪浪問題難解，收容量嚴重不足，2處動物之家幾乎「翻倍超收」，且永康二王公墓長期成群遊蕩犬嚇壞民眾，議員批每隔段時間就發生問題，根本惡性循環。

市府動保處表示，遊蕩犬暫置友善場域目前全台各地僅有台南推動，暫置所須克服的問題也不少，不僅要變更地目，更要獲得地主及地方的同意與支持，因此在遊蕩犬暫置所概念推出後，動保處在各區會勘過上百處場域，目前僅有仁德成功里順利興建並營運。

根據「全國動物收容管理系統」統計，台南市動物之家灣裡站犬隻留容最大值為400隻，目前已收容720隻；動物之家善化站犬隻留容最大值300隻，也收容637隻，2處動物之家幾乎都是翻倍超收。

動保處指出，各縣市所面臨遊蕩犬的問題都差不多，尤其是零撲殺政策上路後，台南的動物之家收容量一直處於高飽和狀態，而遊蕩犬暫置友善場域可透過最少經費，打造最有經濟效益的收容解方，成為動物之家收容量的調節空間之一。

至於斥資約2億元的學甲多功能動物保護教育園區，預計明年6月完工，以收容學甲區遊蕩犬為優先，若有剩餘空間再進一步收容周邊大北門區的遊蕩犬。

市議員朱正軒則說，二王公墓流浪狗問題嚴峻，已發生多起交通事故，許多市民夜間不敢騎經忠孝路，深怕和浪浪發生車禍交通衝突，即便採取「捉捕結紮後不回放」政策，但當地浪浪族群未消退，仍可見到新面孔及幼犬，顯見收容是治標不治本，落實結紮絕育才能減少浪浪族群。

朱正軒也要求，加強管制隨意餵養的行為，把食物丟在路旁，將導致浪浪習慣在路邊遊蕩，籲應針對餵養者及餵養行為進行規範。

對此，動保處回應，二王公墓遊蕩犬問題將積極與區公所、地方協調，找尋適當的地方規畫安排暫置所，並透過積極宣導、多管齊下，讓更多浪浪能被認養。

公墓 動物之家 台南

延伸閱讀

新店煉獄6毛小孩遭不當飼養 動保處重罰

台中老黑狗非遭趕下車當事狗 飼主遭動保處送辦

老鼠啃咬舊電線 新店動物之家遭祝融嗆死1貓

清明連假二天…彰化公墓火警18件 消防局長呼籲這件事

相關新聞

台南二王公墓浪浪追車 騎士噩夢

台南市政府於仁德區打造首座遊蕩犬暫置區，開幕近5個月收容約50隻遊蕩犬，不過南市浪浪問題難解，收容量嚴重不足，2處動物之...

雲林台西安西府新大樓上梁

雲林縣台西安西府是張李莫千歲的開基祖廟，廟方斥資上億元重建打造文化行政大樓，目前宏偉的主建築外觀已完成，縣長張麗善等人昨...

嘉義輕軌 黃敏惠17日北上爭取

中央宣布大南方新矽谷推動方案，卻無具體建設於嘉義市，市長黃敏惠批嘉義市被邊緣化，且嘉義高鐵站聯外的輕軌藍線計畫也被要求地...

台西安西府新建行政文化大樓 可供香客完善服務帶動觀光

雲林縣台西安西府是張李莫千歲的開基祖廟，最近斥資上億元，重新建造文化行政大樓，目前宏偉的主建築外觀已完成。今天上午舉辦盛...

國內首支台師大哨角隊成軍開箱 北港媽祖出巡吹響不凡號角

哨角在媽祖出巡是重要的開路陣頭，北港「威震團」哨角隊成立於康熙33年(1694年)與朝天宮建廟的同時，相傳是一名秀才起名...

嘉基失智照護國際交流研討 打造友善城市全方位照護藍圖

嘉義基督教醫院今天邀集來自日本、美國、英國等國際失智症專家，與國內專業團隊共同交流，500名與會人士聚焦全球失智照護趨勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。