台南二王公墓浪浪追車 騎士噩夢

台南市政府於仁德區打造首座遊蕩犬暫置區，開幕近5個月收容約50隻遊蕩犬，不過南市浪浪問題難解，收容量嚴重不足，2處動物之家幾乎「翻倍超收」，且永康二王公墓長期成群遊蕩犬嚇壞民眾，議員批每隔段時間就發生問題，根本惡性循環。

市府動保處表示，遊蕩犬暫置友善場域目前全台各地僅有台南推動，暫置所須克服的問題也不少，不僅要變更地目，更要獲得地主及地方的同意與支持，因此在遊蕩犬暫置所概念推出後，動保處在各區會勘過上百處場域，目前僅有仁德成功里順利興建並營運。

根據「全國動物收容管理系統」統計，台南市動物之家灣裡站犬隻留容最大值為400隻，目前已收容720隻；動物之家善化站犬隻留容最大值300隻，也收容637隻，2處動物之家幾乎都是翻倍超收。

動保處指出，各縣市所面臨遊蕩犬的問題都差不多，尤其是零撲殺政策上路後，台南的動物之家收容量一直處於高飽和狀態，而遊蕩犬暫置友善場域可透過最少經費，打造最有經濟效益的收容解方，成為動物之家收容量的調節空間之一。

至於斥資約2億元的學甲多功能動物保護教育園區，預計明年6月完工，以收容學甲區遊蕩犬為優先，若有剩餘空間再進一步收容周邊大北門區的遊蕩犬。

市議員朱正軒則說，二王公墓流浪狗問題嚴峻，已發生多起交通事故，許多市民夜間不敢騎經忠孝路，深怕和浪浪發生車禍交通衝突，即便採取「捉捕結紮後不回放」政策，但當地浪浪族群未消退，仍可見到新面孔及幼犬，顯見收容是治標不治本，落實結紮絕育才能減少浪浪族群。

朱正軒也要求，加強管制隨意餵養的行為，把食物丟在路旁，將導致浪浪習慣在路邊遊蕩，籲應針對餵養者及餵養行為進行規範。

對此，動保處回應，二王公墓遊蕩犬問題將積極與區公所、地方協調，找尋適當的地方規畫安排暫置所，並透過積極宣導、多管齊下，讓更多浪浪能被認養。