台南警關懷青少年系列活動起跑 飛岩走壁攀岩趣登場

台南市少年警察隊昨天舉辦「飛岩走壁攀岩趣」競賽活動，在一陣煙幕瀰漫及眾人驚呼聲中，蜘蛛人破岩而出，攀上岩壁將懸掛於牆面的四大宣導標語捲軸拉下；警察局長林國清指出，希望透過休閒活動結合預防犯罪宣導，讓青年學子學習正確的法律知識及自我保護觀念。

台南市警局關懷青少年系列活動開跑，「飛岩走壁攀岩趣」競賽活動昨天上午9時在台南市北區綜合體能館登場，開幕典禮由副市長趙卿惠、警察局長林國清及第五分局長洪宏榮共同按下儀式啟動鍵，宣示台南市整合網絡單位打擊危害青少年身心因子及淨化少年成長環境的決心。

一般攀岩活動是在大自然山林間進行，但高聳矗立的岩石危險性極高，少年警察隊這次挑選室內攀岩場，由資深教練加上專業場地，讓青少年可以在安全的環境下體驗攀岩抱石，挑戰自我體能。

比賽採團體計時積分賽方式進行，由4位少年組成小隊，共計16支隊伍參加，成員依序攀爬上牆面，徒手觸碰宣導標語後返回接棒；每位少年全力以赴、爭取積分；另外，活動現場設置宣導專區，透過各種小遊戲傳達法律常識，達到寓教於樂效果。

攀岩時需要手、腳並用，還須事先在腦海中計畫最佳攀爬路線，攀爬時需要參賽者的肌耐力與肢體協調性，昨天參賽的少年們大多沒有體驗過攀岩活動，副市長趙卿惠與局長林國清也嘗試攀爬一小段。