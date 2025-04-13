快訊

直擊／世紀破冰！白冰冰、胡瓜、康康合體 內幕曝光了

「世界那麽大，我想去看看」 10年前閃辭的女孩現在好嗎？

台南警關懷青少年系列活動起跑 飛岩走壁攀岩趣登場

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市少年警察隊昨天舉辦「飛岩走壁攀岩趣」競賽活動，在一陣煙幕瀰漫及眾人驚呼聲中，蜘蛛人破岩而出，攀上岩壁將懸掛於牆面的四大宣導標語捲軸拉下。記者袁志豪／翻攝
台南市少年警察隊昨天舉辦「飛岩走壁攀岩趣」競賽活動，在一陣煙幕瀰漫及眾人驚呼聲中，蜘蛛人破岩而出，攀上岩壁將懸掛於牆面的四大宣導標語捲軸拉下。記者袁志豪／翻攝

台南市少年警察隊昨天舉辦「飛岩走壁攀岩趣」競賽活動，在一陣煙幕瀰漫及眾人驚呼聲中，蜘蛛人破岩而出，攀上岩壁將懸掛於牆面的四大宣導標語捲軸拉下；警察局長林國清指出，希望透過休閒活動結合預防犯罪宣導，讓青年學子學習正確的法律知識及自我保護觀念。

台南市警局關懷青少年系列活動開跑，「飛岩走壁攀岩趣」競賽活動昨天上午9時在台南市北區綜合體能館登場，開幕典禮由副市長趙卿惠、警察局長林國清及第五分局長洪宏榮共同按下儀式啟動鍵，宣示台南市整合網絡單位打擊危害青少年身心因子及淨化少年成長環境的決心。

一般攀岩活動是在大自然山林間進行，但高聳矗立的岩石危險性極高，少年警察隊這次挑選室內攀岩場，由資深教練加上專業場地，讓青少年可以在安全的環境下體驗攀岩抱石，挑戰自我體能。

比賽採團體計時積分賽方式進行，由4位少年組成小隊，共計16支隊伍參加，成員依序攀爬上牆面，徒手觸碰宣導標語後返回接棒；每位少年全力以赴、爭取積分；另外，活動現場設置宣導專區，透過各種小遊戲傳達法律常識，達到寓教於樂效果。

攀岩時需要手、腳並用，還須事先在腦海中計畫最佳攀爬路線，攀爬時需要參賽者的肌耐力與肢體協調性，昨天參賽的少年們大多沒有體驗過攀岩活動，副市長趙卿惠與局長林國清也嘗試攀爬一小段。

林國清表示，台南市每年都會舉辦各項不同類型的青少年活動，呼籲市民朋友與政府機關攜手合作，共同營造一個適合青少年身心發展的健康環境。

「飛岩走壁攀岩趣」競賽活動昨天上午9時在台南市北區綜合體能館登場，開幕典禮由副市長趙卿惠（中）、警察局長林國清（左）及第五分局長洪宏榮（右）共同按下儀式啟動鍵。記者袁志豪／翻攝
「飛岩走壁攀岩趣」競賽活動昨天上午9時在台南市北區綜合體能館登場，開幕典禮由副市長趙卿惠（中）、警察局長林國清（左）及第五分局長洪宏榮（右）共同按下儀式啟動鍵。記者袁志豪／翻攝
台南市少年警察隊昨天舉辦「飛岩走壁攀岩趣」競賽活動，在一陣煙幕瀰漫及眾人驚呼聲中，蜘蛛人破岩而出，攀上岩壁將懸掛於牆面的四大宣導標語捲軸拉下。記者袁志豪／翻攝
台南市少年警察隊昨天舉辦「飛岩走壁攀岩趣」競賽活動，在一陣煙幕瀰漫及眾人驚呼聲中，蜘蛛人破岩而出，攀上岩壁將懸掛於牆面的四大宣導標語捲軸拉下。記者袁志豪／翻攝
台南市少年警察隊昨天舉辦「飛岩走壁攀岩趣」競賽活動，在一陣煙幕瀰漫及眾人驚呼聲中，蜘蛛人破岩而出，攀上岩壁將懸掛於牆面的四大宣導標語捲軸拉下。記者袁志豪／翻攝
台南市少年警察隊昨天舉辦「飛岩走壁攀岩趣」競賽活動，在一陣煙幕瀰漫及眾人驚呼聲中，蜘蛛人破岩而出，攀上岩壁將懸掛於牆面的四大宣導標語捲軸拉下。記者袁志豪／翻攝

台南 警察

延伸閱讀

警署百斬計畫獎5萬全民抓車手 台南民眾檢舉搶頭香

影／高學歷具社經地位者遭詐逾3千萬 南警走進蘭花展宣導

制服警察熱、便衣刑警荒 台南刑警缺57人僅33人報考

「40多年來最激烈」台南縣漁會代表選舉在朝派取得優勢

相關新聞

國內首支台師大哨角隊成軍開箱 北港媽祖出巡吹響不凡號角

哨角在媽祖出巡是重要的開路陣頭，北港「威震團」哨角隊成立於康熙33年(1694年)與朝天宮建廟的同時，相傳是一名秀才起名...

台西安西府新建行政文化大樓 可供香客完善服務帶動觀光

雲林縣台西安西府是張李莫千歲的開基祖廟，最近斥資上億元，重新建造文化行政大樓，目前宏偉的主建築外觀已完成。今天上午舉辦盛...

嘉基失智照護國際交流研討 打造友善城市全方位照護藍圖

嘉義基督教醫院今天邀集來自日本、美國、英國等國際失智症專家，與國內專業團隊共同交流，500名與會人士聚焦全球失智照護趨勢...

雲林武師蘇金淼傳藝數十載 武功傳遍天下門徒成千

雲林四湖鄉73歲蘇金淼也是前議長蘇金煌的二弟，蘇家是武術世家，出身祖先延傳百年「順武堂」武館的第4代傳人，一身武藝多年來...

嘉義要輕軌 獲84里長連署21議員支持 黃敏惠17日率隊北上爭權益

中央大南方新矽谷推動方案未將嘉市納入、遭邊緣化，原本市長黃敏惠要北上爭取，但會議延至4月17日，她將率隊親自北上爭權益，...

凌晨鋒面過境強降雨 台南最大時雨量在後壁

中央氣象署今天凌晨發布大雷雨訊息，台南也在警戒區範圍內，許多地區凌晨都降下明顯雨勢，其中，台南最大時雨量在後壁，時雨量達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。