國內首支台師大哨角隊成軍開箱 北港媽祖出巡吹響不凡號角

哨角在媽祖出巡是重要的開路陣頭，北港「威震團」哨角隊成立於康熙33年(1694年)與朝天宮建廟的同時，相傳是一名秀才起名為「如天雷之震」含意，是雲林縣最古老的哨角隊，300多年來造就不少哨角藝師，為傳承古老藝陣，笨港文教基金會結合知名台師大管樂團，編曲重奏哨角2.0今在朝天宮開箱，格外引人注目。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，哨角隊在媽祖出巡行列扮演開路先鋒角色，宗教上有驅魔、避邪含意，每吹起宏亮威嚴的號角聲，便知媽祖已到來，在國家文化記憶庫中記載，相傳北港「威震團」哨角隊成立於康熙33年(1694年)，與朝天宮創廟同年，是北港媽祖出巡開路護駕的重要陣頭，隊名據傳是由一名秀才起名，有「如天雷之震」之意。

笨港文教基金會董事長吳俊宏也指出，北港哨角歷史悠久，培養許多名師，其中以被譽為國寶級的哨角大師魏幼謙更是國內少見從吹奏到編曲傳藝，甚至擁有一手哨角製作的好工藝，可說是國內等級最高的哨角師父，為承襲北港珍貴的哨角文化，鼓勵更多年輕人投入，獲朝天宮支持，與台師大管樂隊共同推動哨角2.0，讓傳統與現代結合，吸引更多年輕人學習。

吳俊宏表示，10多年知名的台灣師範大學管樂隊每年應笨港文教基金會請到北港巡演，與北港結下不解之緣，尤其領隊的台師大音樂系教授葉樹涵，推動地方文化不遺餘力，同意共同推動「哨角2.0」計畫。

台師大管樂隊以台灣聞名世界的管樂器製造技術，搭配職業樂團等級的編曲老師，及受過專業演奏技術訓練的青年音樂家組成一支「新哨角隊」，以獨特哨角樂器和吹奏技巧，吹出不凡的號角，今天在朝天宮前開箱，演出兩首曲目，預定在本周三北港媽祖出巡當天，首度亮相演出。