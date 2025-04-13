台西安西府新建行政文化大樓 可供香客完善服務帶動觀光
雲林縣台西安西府是張李莫千歲的開基祖廟，最近斥資上億元，重新建造文化行政大樓，目前宏偉的主建築外觀已完成。今天上午舉辦盛大的上梁大典，由廟方主委林清標、縣長張麗善等人共同主持，國內逾70間宮廟共襄盛舉，大樓預計明年農曆6月前完工，將成為雲林沿海宗教地標。
今天上梁儀式，安西府主委林清標、雲林縣長張麗善、立委林淑芬、張嘉郡、丁學忠、雲林縣議長黃凱、台西鄉長李文來等人，以及70多間宮廟代表一同見證地方盛事，先由法師帶領團拜，祝禱點梁到最後後上梁儀式，成千上萬民眾掌聲歡呼及鞭炮聲中，新梁緩緩上升到頂樓，場面莊嚴盛大。
林清標表示，安西府原有「丙丁大樓」從1971年啟用已超過50年，過去曾做為香客大樓、行政大樓使用，不過建築老舊，考量安全問題，決定拆除重建，原址新建「文化行政大樓」。
副主委林志融說，新大樓佔地約300坪，目前工程進度已達6成，預計明年農曆6月張李莫千歲聖誕祝壽前完工，新大樓5層樓，1樓為行政辦公室及接待室，2樓文物典藏館、3樓會議室、影音播放室，4、5樓為香客大樓，是一棟綜合性的大樓。
林志融表示，因應香客、遊客日增，且為帶動在地觀光，加上目前安西府香客大樓大多是通鋪型房間，為迎合未來宗教觀光需求，提供較完善的休息空間，新大樓的4、5樓將打造為套房式大客房，預計將超過10間，以符合香客需求。
林清標表示，期盼新大樓完成後，能成為地方觀光新亮點，注入新量能；張麗善也說，安西府為推動台西觀光不遺餘力，尤其安西府靠近台61線西濱快速道路，期待新大樓的完成，帶動「香客轉遊客，遊客轉常客」，為台西沿海帶動觀光效益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言