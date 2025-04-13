台西安西府新建行政文化大樓 可供香客完善服務帶動觀光

雲林縣台西安西府是張李莫千歲的開基祖廟，最近斥資上億元，重新建造文化行政大樓，目前宏偉的主建築外觀已完成。今天上午舉辦盛大的上梁大典，由廟方主委林清標、縣長張麗善等人共同主持，國內逾70間宮廟共襄盛舉，大樓預計明年農曆6月前完工，將成為雲林沿海宗教地標。

今天上梁儀式，安西府主委林清標、雲林縣長張麗善、立委林淑芬、張嘉郡、丁學忠、雲林縣議長黃凱、台西鄉長李文來等人，以及70多間宮廟代表一同見證地方盛事，先由法師帶領團拜，祝禱點梁到最後後上梁儀式，成千上萬民眾掌聲歡呼及鞭炮聲中，新梁緩緩上升到頂樓，場面莊嚴盛大。

林清標表示，安西府原有「丙丁大樓」從1971年啟用已超過50年，過去曾做為香客大樓、行政大樓使用，不過建築老舊，考量安全問題，決定拆除重建，原址新建「文化行政大樓」。

副主委林志融說，新大樓佔地約300坪，目前工程進度已達6成，預計明年農曆6月張李莫千歲聖誕祝壽前完工，新大樓5層樓，1樓為行政辦公室及接待室，2樓文物典藏館、3樓會議室、影音播放室，4、5樓為香客大樓，是一棟綜合性的大樓。

林志融表示，因應香客、遊客日增，且為帶動在地觀光，加上目前安西府香客大樓大多是通鋪型房間，為迎合未來宗教觀光需求，提供較完善的休息空間，新大樓的4、5樓將打造為套房式大客房，預計將超過10間，以符合香客需求。