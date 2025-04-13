嘉基失智照護國際交流研討 打造友善城市全方位照護藍圖
嘉義基督教醫院今天邀集來自日本、美國、英國等國際失智症專家，與國內專業團隊共同交流，500名與會人士聚焦全球失智照護趨勢與實務策略。嘉基醫院院長陳煒表示，凝聚社會能量，為失智者與其家庭創造一個更加有尊嚴、被理解與支持的生活環境。
時逢創院67周年，嘉義基督教醫院在路加堂舉辦「2025失智症國際研討會」，以「打造失智友善城市」為核心主軸，內容涵蓋從預防、診斷、治療到社區整合照護的全方位策略，吸引近500名來自全國各地從事醫事與長照服務相關人士參與。會中探討跨領域整合的連續性照護模式，並介紹國際案例，協助與會者從中汲取經驗與靈感，以強化本地的失智照護服務體系。
嘉義市衛生局局長廖育瑋表示，根據衛福部統計，台灣65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，全國失智人口逾37萬人，嘉義市約有4000人，今年推出「憶嘉人6支箭」方案，涵蓋篩檢擴大、心理關懷、法律諮詢、到宅環境改造、年輕照顧者支持及環境指引，結合失智共照中心、據點與日照單位，深化失智友善環境。
院長陳煒表示，隨著台灣進入高齡化社會，失智症議題已成為全民關注的重點，研討會不僅是醫院在失智照護領域深耕成果的展現，也是與國際接軌、開拓視野的重要契機。透過政府部門、醫療體系、學術研究與社區資源的跨界合作，期盼凝聚社會能量，為失智者與其家庭創造一個更加有尊嚴、被理解與支持的生活環境。
活動邀請日本失智症預防醫學會理事長浦上克哉教授、美國梅約醫學中心梅里德.巴特利醫師（Dr. Mairead Bartley），來自英國的家醫科醫師珍妮芙・彼尤特（Dr. Jennifer Bute）以視訊方式分享；她於2009年被診斷出早發性失智症後，化身為倡議者，積極投身改善失智者生活品質的行動，她分享自身的心路歷程與需求，強調「熟悉感與安全感」對失智者的重要性，並提出在急性醫療體系中導入「失智友善照護」的實際做法，期望透過病患觀點促進醫療環境的人本轉型，鼓勵大眾以愛與包容，看見失智者價值與美麗。
嘉基失智症整合中心主任陳誠仁與廖育瑋，介紹嘉義市建構失智照護網絡的具體成果。包括醫療端的早期診斷與後續追蹤、社區端的照護據點建置，以及家庭照護者的支持系統等，逐步落實「醫療—社區—家庭」三方串聯。呼籲政府可參考美國梅約照護模式，開放老人醫學科或家庭醫學科醫師共同執行失智症的前期診斷，並銜接轉介至神經內科及精神科，讓更多失智者儘早被診斷並進入照護系統，打造一座具備完善照護體系的失智友善城市典範。
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