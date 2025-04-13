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雲林武師蘇金淼傳藝數十載 武功傳遍天下門徒成千

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
一生習武傳武的雲林縣武師蘇金淼，年高7旬至今依舊傳武不懈，海內外門徒數千人，對宏揚武術國粹奉獻良多。記者蔡維斌／攝影
一生習武傳武的雲林縣武師蘇金淼，年高7旬至今依舊傳武不懈，海內外門徒數千人，對宏揚武術國粹奉獻良多。記者蔡維斌／攝影

雲林四湖鄉73歲蘇金淼也是前議長蘇金煌的二弟，蘇家是武術世家，出身祖先延傳百年「順武堂」武館的第4代傳人，一身武藝多年來致力宏揚武術，開放武館讓鄉民免費習武，親自授藝已長達30年，他表示，地方武術是珍貴傳承，為不讓斷層，他會持續帶領大家一起「打拳頭」。

從小隨著父兄練武的蘇金淼，1甲子習武底子，練就一身好功夫，不論槍棍拳術或各門派武藝，他都涉獵鑽研，身為「順武堂」4代傳人，他不枉祖傳功夫，不僅在家鄉延續家傳武藝，更把國粹武術宏揚國際。

1976年起蘇金淼先後前往日本、泰國等國傳藝，1983年代表國家派駐南非教導武術10年，海外學生超過3000名，當地更有20多家武館分館，迄今仍有不少海外學生都會專程前來求學，可謂「桃李滿天下」。

1993年蘇金淼回台，原有意從武轉商，卻因當年政府推倡傳統武術，不少學校缺乏武術老師，他獲邀教學，就一頭栽進「武林承襲」的世界。

雖擁有「國際武術大師」封號，但他選擇回歸家鄉默默傳藝，嫡傳門徒逾千，凡有有意願到武館學武，不分年齡，他都是免費傳授，30年不間斷，如今嫡傳門徒逾千。

他說，早年武風鼎盛，雲林很多地方村落都有自己的武館，每個人多少會「兩步七（小功夫）」，隨時代改變，年輕人少有人習武，武館變少資源也就少，甚有弱勢學童想學，他還自掏腰包為學生買武服、武器，只要有心想習武，他都會力教導或協助。

除了拳頭腳功，刀、槍、棍、棒等宋江武行，蘇金淼均樂於傳授，他說，武術是老祖宗留下的國粹，他一生習武傳武，若因而人才斷層，也自覺愧對先祖，所以只要還有體力，他這把老拳頭會再持續傳下去。

一生習武傳武的雲林縣武師蘇金淼，年高7旬至今依舊傳武不懈，海內外門徒數千人，對宏揚武術國粹奉獻良多。記者蔡維斌／攝影
一生習武傳武的雲林縣武師蘇金淼，年高7旬至今依舊傳武不懈，海內外門徒數千人，對宏揚武術國粹奉獻良多。記者蔡維斌／攝影

日本 蘇金煌 雲林

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