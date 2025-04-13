嘉義要輕軌 獲84里長連署21議員支持 黃敏惠17日率隊北上爭權益

中央大南方新矽谷推動方案未將嘉市納入、遭邊緣化，原本市長黃敏惠要北上爭取，但會議延至4月17日，她將率隊親自北上爭權益，連日來她更是不懈怠隨身攜帶資料跑行程，已獲全市84名里長連署、21名議員支持，呼籲中央信守承諾編預算蓋輕軌。

行政院核定「大南方新矽谷推動方案」以半導體S廊帶為主軸，串聯嘉義以南各縣市（嘉義、台南、高雄、屏東），整合各科學園區、科技產業園區及產業園區等，帶動區域發展；嘉義市卻「有名無實」，不僅未實際挹注嘉義市資源，更未見如嘉義輕軌藍線等。原本市長黃敏惠親自北上出席會議，呼籲修計畫，爭取將嘉義市納入實質計畫中，但會議延到4月17日，她當天會率相關局處首長北上爭取權益。

黃敏惠在臉書發文表示，「最近常拿著這些資料跑行程！為了什麼？為了嘉義市的發展？ 不！我們是為了雲嘉嘉南整體區域的發展，為了讓地方區域交通更便捷，達到縣市共榮共好！」

黃敏惠表示，嘉義市為雲嘉嘉南經濟消費及產業圈生活中心，輕軌藍線會串聯高鐵、台鐵、林鐵及糖鐵，形成「五鐵共網」、「五軌交會」，這樣不僅能建構完善軌道路網，同時促進區域交通及產業發展。所以嘉義市不斷積極爭取中央支持、兌現承諾，並請加速推動，這不僅打通南部交通命脈，更為雲嘉嘉南注入嶄新經濟動能，讓便捷交通成為驅動綠色轉型的引擎，帶動產業升級、生活品質與環境永續三者齊步並進。

她表示，21年前2004年擔任立委時，就督促中央要興建嘉義輕軌，當時也曾發起全市里長、議員連署支持，但一直到現在輕軌仍未興建。甚至還與時任議員們，共同拜會當時經建會副主委張景森，經媒體報載輕軌獲張景森背書。