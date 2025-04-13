凌晨鋒面過境強降雨 台南最大時雨量在後壁

中央氣象署今天凌晨發布大雷雨訊息，台南也在警戒區範圍內，許多地區凌晨都降下明顯雨勢，其中，台南最大時雨量在後壁，時雨量達81毫米，白河區則有76毫米、東山區為53.5毫米，南市府也啟動防汛整備，所幸並無嚴重災情傳出。

水利局表示，今天凌晨大雷雨持續時間約2.5小時，最大時雨量為後壁區81毫米、白河區76毫米、東山區53.5毫米；最大10分鐘雨量為後壁區29毫米、善化區24.5毫米、柳營區24毫米，因應汛期即將來臨及夏季午後熱對流旺盛之天氣型態，易有短延時強降雨發生，目前均落實各項防汛整備工作，將積淹水情事降到最低。

水利局說明，目前全市公告市管排水165條、水利局轄管66座抽水站、26座滯洪池、1840座水門等均完成檢查、保養、油料補充及運轉測試功能正常；另513台大型移動抽水機也完成整備，其中488台預佈於低窪區域，25台作為機動支援。

此外，在水情監測方面，台南首創全國物聯網防災系統，針對易淹水地區建置320處淹水感測器、110處水位站、32處雨量站及107處CCTV，並定期維護達到百分之百妥善率，今天凌晨該波強降雨台南並未有災情發生。

水利局強調，下月將進入汛期，南市府除提高警覺外，同時也超前部屬各項防汛整備措施並進行巡查，市民可多加利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。