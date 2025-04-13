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台南巷仔Niau公仔盲盒銷量佳 5款公仔交換平台上架開換

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
文化局特為5款巷仔Niau分別取名為小太、戀戀、恬恬、盼盼及嘟嘟，5隻巷仔Niau也代表5種不同的心情。記者萬于甄／攝影
文化局特為5款巷仔Niau分別取名為小太、戀戀、恬恬、盼盼及嘟嘟，5隻巷仔Niau也代表5種不同的心情。記者萬于甄／攝影

台南城市吉祥物「巷仔Niau」今年農曆年前推出公仔盲盒及禮盒，目前已賣出約1200多組，銷售成績不錯，但因有不少「貓奴」反映收集到重複巷仔Niau很想交換，文化局也響應貓奴需求，聯手「角落有貓」赤崁樓店合作提供交換平台，目前已正式上架。

文化局表示，今年2月底在台南12處指定通路開賣巷仔Niau公仔盲盒及禮盒，讓喜愛巷仔Niau的民眾享受開盲盒的樂趣，但也有不少人因重複收集到一樣的巷仔Niau，沒有集全5款巷仔Niau造型公仔而感到遺憾，因此決定提供平台，讓重複收集公仔的民眾有交換的機會。

文化局響應「巷仔Niau」的貓角色，近期攜手寵物咖啡廳業者「角落有貓」打造交換平台，採致電詢問、預約的方式，提供機會和其他人交換巷仔Niau造型公仔，讓「貓奴們」有機會集滿5款造型，一隻都不落單。

此外，文化局特為5款巷仔Niau分別取名為小太、戀戀、恬恬、盼盼及嘟嘟，5隻巷仔Niau也代表5種不同的心情；文化局表示，在赤崁東街日式宿舍的歷史建築中，讓每隻貓巷子Niau，都成為一種心情的化身，歡迎粉絲把握機會，或許有機會交換最心怡的巷仔Niau公仔。

台南城市吉祥物「巷仔Niau」今年農曆年前推出公仔盲盒及禮盒，文化局也響應貓奴需求，聯手「角落有貓」赤崁樓店合作提供交換平台，目前已正式上架。記者萬于甄／攝影
台南城市吉祥物「巷仔Niau」今年農曆年前推出公仔盲盒及禮盒，文化局也響應貓奴需求，聯手「角落有貓」赤崁樓店合作提供交換平台，目前已正式上架。記者萬于甄／攝影

文化局 禮盒 貓奴

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