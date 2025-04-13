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台南辦社區家電維修培訓 助減少電子廢棄物

中央社／ 台南13日電

台南市政府環保局今天在北區振興里活動中心開辦「家電維修培訓課程」，以環保局回收報廢家電為教材，透過拆解、檢修、保養實作，盼在社區推廣「以修代買」，減少電子廢棄物

台南市環保局長許仁澤表示，此次課程為期共3天，都安排在星期日，方便有興趣民眾參與，並邀請具備豐富實務經驗的講師及助教，以小組式教學傳授電器維修技能，期待學員結訓後，不只將所學運用在家庭生活，也能夠往外擴散成為社區家電修繕小尖兵，協助建構循環型社區。

許仁澤指出，此次共有17名對家電維修有興趣民眾報名參與，透過課程培訓，讓學員學習家電維修基本技能，未來可在日常生活中實踐「以修代買」理念，延長家電使用壽命，減少電子廢棄物，為環保盡心力。

他說，「用完就丟」消費模式，不僅浪費資源，也增加廢棄物量，而家電為日常生活必需品，若能簡單檢修或更換零件，往往就能延長使用壽命，展現循環經濟價值。

許仁澤指出，此次課程內容強調廢棄資源再利用，從用電安全基礎教學開始，並運用環保局清潔隊回收報廢家電作為實作教材，讓學員實際動手學習拆解、檢修與保養，透過分組實作方式，讓學員在輕鬆學習氛圍中掌握實用技能，也能親身體會「修復代替丟棄」的成就感。

台南 廢棄物 環保局長

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