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實踐以修代買 南市環保局試辦家電維修培訓課程

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市環保局今在北區振興里活動中心舉辦家電維修培訓課程，指導學員家電維修的基本技能，希望民眾也能在日常生活中實踐「以修代買」，減少電子廢棄物，為環保盡一份心力。圖／環保局提供
南市環保局今在北區振興里活動中心舉辦家電維修培訓課程，指導學員家電維修的基本技能，希望民眾也能在日常生活中實踐「以修代買」，減少電子廢棄物，為環保盡一份心力。圖／環保局提供

家電作為日常生活必需品，有時簡單更換一下零件，不僅能讓家電延續使用壽命，更能減少資源浪費，台南市環保局今在北區振興里活動中心舉辦家電維修培訓課程，指導學員認識家電維修的基本技能，希望民眾也能在日常生活中實踐「以修代買」，減少電子廢棄物，為環保盡一份心力。

環保局指出，課程強調廢棄資源再利用，從用電安全基礎教學開始，運用清潔隊回收的報廢家電作為實作教材，讓學員從實際動手拆解、檢修到保養電器，並透過分組實作方式，讓學員在輕鬆學習氛圍中掌握實用技能，能親身體會「修復代替丟棄」的成就感。

環保局提到，「用完就丟」的線性生產消費模式，不僅浪費資源，也間接增加廢棄物量，家電作為日常生活的必需品，若能簡單檢修或更換零件，往往就能延長使用壽命，展現循環經濟的價值，此次共有17位對家電維修有興趣的民眾參與培訓課程。

環保局說明，課程為期3天，都安排在周日，方便有興趣民眾能夠全程參與，並且邀請具備豐富實務經驗的講師及助教小組式教學，技術傳授電器維修技能，學員結訓後不只可將所學運用在家庭當中，也期待能夠往外擴散成為社區的家電修繕小尖兵，建構循環型社區的一環。

廢棄物 環保局

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