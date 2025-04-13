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台南凌晨雷雨逾2小時 市府啟動緊急應變未釀災

中央社／ 台南13日電

台南部分地區今天凌晨持續約2小時30分雷雨，最大時雨量為後壁區81毫米，市府啟動各地緊急應變措施，經監測未發現積淹水等災情。

台南市政府水利局提供資料指出，中央氣象署凌晨0時20分發布大雷雨訊息，台南市列為警戒區，大雷雨持續時間約2小時30分，最大時雨量為後壁區81毫米、白河區76毫米、東山區53.5毫米；最大10分鐘雨量為後壁區29毫米、善化區24.5毫米、柳營區24毫米。

水利局指出，台南市公告市管排水165條、水利局轄管66座抽水站、26座滯洪池、1840座水門等，均已完成檢查、保養、油料補充及運轉測試功能正常，另513台大型移動抽水機完成整備，其中488台預佈於低窪區域，25台為機動支援。

水利局指出，台南以全國物聯網防災系統，針對易淹水地區建置320處淹水感測器、110處水位站、32處雨量站及107處CCTV，今日凌晨這波強降雨沒有災情發生。

水利局指出，今年汛期即將到來，市府除提高警覺外，同時加強各項防汛整備措施並進行巡查，市民可利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。另若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有阻塞情形，可通報市府協助處理。

台南 大雷雨 水利局

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