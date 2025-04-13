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嘉義義竹桑椹節 邀你小鎮漫遊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣義竹鄉盛產桑椹，4、5月進入採收期，果園中桑椹逐漸由紅轉黑。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉盛產桑椹，4、5月進入採收期，果園中桑椹逐漸由紅轉黑。記者黃于凡／攝影

嘉義縣義竹鄉是桑椹主要產區，面積20公頃，年產量逾600公噸，鄉公所昨在東後寮聚落辦桑椹文化節，縣長翁章梁站桑樹旁推廣桑椹鮮果、果汁及冰棒等產品，桑椹節首次結合小鎮漫遊，深入介紹義竹歷史與農業特色。

翁章梁說，義竹盛產桑椹，完全採用自然農法、沒有用農藥，桑椹早期被當作中藥材使用，李時珍本草綱目記載，桑椹對健康很好，是老少咸宜水果，然採收需靠農民手工採摘，非常辛苦，很多農民都已經上了年紀，希望幫助提升桑椹銷量。

鄉長黃政傑說，義竹鄉桑椹種植面積20公頃，桑樹數量逾1萬株，年產量超過600公噸，採用自然農法栽培，不用農藥及化學肥料，每年4、5月採收期，溪洲及東後寮可看見桑樹結實纍纍，農民忙著在田間採收，歡迎大家用行動支持果農。

鄉公所表示，義竹是全台桑椹主要產地，其中又以溪洲、東後寮為大宗，桑椹果樹大多是台灣原生種，大部分果園由在地人種植、收成一條龍作業，今年第5年辦桑椹節文化活動，將義竹桑椹推廣給更多人，促進當地產業發展。

森泉食品工廠副總丁熊俋說，義竹種很多桑樹，早期桑椹沒人要買，因想為家鄉盡分力，投入生產桑椹濃縮果粒汁，首次結合鳳梨、檸檬及百香果等水果原汁，推出各種口味桑椹汁，未來將在家樂福、東森購物上架，為農民提供實質幫助。

翁章梁 自然農法 農民

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