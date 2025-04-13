北港迎媽祖16日登場 青森睡魔媽祖燈籠遶境亮相

國定重要民俗雲林「北港朝天宮迎媽祖」16日登場，重頭戲真人藝閣遊行，首邀日本青森睡魔祭燈藝師林廣海製作媽祖燈籠，以手拉車方式隨藝閣遊行，縣府昨起在北港文化中心辦「北港藝閣文化特展」，展期至5月12日。

朝天宮迎媽祖16日登場，真人藝閣遊行是不容錯過的重要活動，縣府邀請青森睡魔祭燈藝師林廣海來台，與在地燈籠藝師林胤騰、李建男交流，林廣海首度出國創作，結合青森睡魔特色製作媽祖燈籠，為呈現媽祖女神形象，作品強調后冠、神衣細節，用鮮豔色彩，呈現華麗氛圍。

林廣海表示，青森睡魔師很少在海外創作，日本雖有媽祖信仰，但他仍感陌生，事先為此做許多調查研究，在雲林團隊協助下，花2周創作。林廣海作品16日下午隨遶境隊伍在朝天宮前以人力手拉車亮相。

縣府即日起在北港文化中心舉辦「「神工藝境：北港藝閣文化特展」，結合北港在地10名工藝師與林廣海共同合作，探索台日之間信仰與工藝跨國交流，呈現藝閣工藝文化傳承。

文觀處長陳璧君說，展區帶民眾回顧北港藝閣歷史脈絡、解構藝閣車上由工匠悉心打造的細節，融合雲科大現代設計，探索未來藝閣可能，結合數位互動技術，讓民眾彩繪藝閣車圖，將作品投射數位螢幕，展現北港燈籠與日本睡魔文化交流。

縣長張麗善說，北港媽祖遶境16日登場，除祈安遶境，真人扮演歷史與神話人物，乘坐結合傳統廟宇工藝與現代聲光技術藝閣車巡遊，是少見文化特色，真人藝閣遊行共有63輛藝閣車，透過展覽，展現雲林宗教文化底蘊。