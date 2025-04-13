台南仁德運動公園 光電球場啟用

台南市仁德運動公園光電球場完工，占地逾4千平方公尺，年發電量160萬度，供應400戶一年用電量，昨天啟用。

市長黃偉哲說，與廠商合作加蓋光電屋頂，市府零出資，提供遮陽避雨更可產出再生能源，台南校園擁有全台最多光電球場。

黃偉哲表示，一般風雨球場天候不佳，使用大受影響，加蓋光電屋頂，不僅提供遮陽避雨，更可產出再生能源，實現民眾運動需求與環境永續雙贏目標，一座兼具運動、環保等功能風雨球場，建設成本超過700萬元，改採與民間業者合作，推動光電球場。業者投資設置太陽能板，提供遮蔭、遮雨空間，還可供應綠能，減少用電支出，回饋部分收益給地方，創造多贏。

曾以仁德運動公園網球場為訓練基地的聽障網球球后林家文也出席啟用典禮，將今年澳洲聽障網球錦標賽女雙金牌與女單銅牌獎牌獻給市府，感謝長期對基層選手支援與栽培。

公所在新球場舉辦3對3籃球對抗賽，開放報名秒殺額滿，仁德區長黃素美說，民眾對新球場熱烈期盼，新球場有照明設施，滿足鄉親日夜運動需求。

台南積極推動學校建置太陽能設施，去年101校設太陽光電球場，民間出資建設，各校每年可獲得數千萬元回饋金，全數用在教學與能源教育。教育局說，校園採「屋頂加球場」合併發包策略，吸引廠商投入，陸續盤點設置中。