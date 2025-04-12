北港媽祖將遶境 炮場陣頭負責人簽防止意外約制書

雲林北港朝天宮媽祖誕辰遶境將登場，雲林縣消防局及北港警分局為希望媽祖遶境祈福期間各處贊炮台、陣頭能遵守規矩，今天邀請負責人進行安全宣導並簽署約制書，預防意外發生。

雲林縣警察局北港分局今天發布新聞稿指出，北港犁炮是國內三大炮之一，也是媽祖遶境活動的重頭戲，今年申請設置贊炮場共有21處，在神轎經過時會準備大量鞭炮燃放。

北港分局說，鑑於之前曾經發生炮場火災意外，與消防局及相關單位邀炮場、陣頭、宮廟等負責人宣導防止爆竹煙火傷害、火災等公安意外發生。

此外，為避免陣頭鬥毆發生，特別與地方各宮廟管理人員、民間團體及地方人士溝通與意見交流，並簽訂「約制書」，希望各宮廟陣頭保持理性歡慶媽祖聖誕，改善民眾對陣頭遶境負面觀感。

北港分局表示，此次遶境活動將派出警、民力700人次，於活動開始時引導遶境隊伍進行與指揮交通秩序，並分區部署緊急應變小組，以備活動期間遇有打群架或其他衝突事件時能立即壓制、蒐證、依法送辦，防止活動期間內一切違法事件發生。

北港媽祖誕辰遶境祈福活動今年4月16日、17日舉辦，16日上午9時南巡至嘉義縣新港水仙宮，17日北巡北港新街里等地區。警方為保持出巡路線暢通，將配合鎮公所宣導及清除各項障礙物，全面性預做交通整頓與疏導工作。