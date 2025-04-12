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嘉義林業村種植500棵樹 打造綠織林業村未來將全面開放

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義即時報導
阿里山林業村栽植區毗鄰森林之歌及台鐵鐵道，將營造兼具生態、景觀與遊憩功能的都市森林，配合鐵路高架化完工後開放。圖／林業署嘉義分署提供
阿里山林業村栽植區毗鄰森林之歌及台鐵鐵道，將營造兼具生態、景觀與遊憩功能的都市森林，配合鐵路高架化完工後開放。圖／林業署嘉義分署提供

林業及自然保育署嘉義分署今舉辦植樹活動，在阿里山林業村種下500棵樹，植樹面積0.44公頃，包含青剛櫟、過山香、月橘、山黃梔等喬木及灌木，藉由大小喬木及灌木交錯配置，呈現綿延開闊景緻，未來鐵路高架化完工後將全面開放，展現「綠織林業村」活力。

林業及自然保育署副署長張岱、阿里山林業鐵路及文化資產管理處長王昭堡、嘉義市長黃敏惠今天一起種下樹苗，為嘉義永續發展注入綠色能量，根基營造、大醫生技、雄獅旅行社、中油公司、遠東百貨等都響應植樹活動，為綠化減碳盡一分力。

李定忠說，林業村新植綠化案採用特殊整地工法，打造自然帶狀草丘，以森林之歌為起點向東北方延伸一條綠帶，中央保留微凹帶狀草坪，搭配兩側交錯相疊的極緩坡地形，呈現綿延開闊森林景緻，未來鐵路高架化完工將全面開放，成為鐵路沿線重要景點。

另也考量「適地適木」原則，挑選台灣原生樹種，包括苦楝、青剛櫟、台灣梭羅木、小西氏石櫟、魚木、流蘇、金新木薑子、過山香及鐵冬青等，同時栽植誘鳥誘蝶樹種，營造友善生態環境、擴展生物棲地及食物來源，打造適合生物棲息與遊憩功能的都市森林。

黃敏惠說，植樹活動不僅是綠美化工程，也結合都市更新重要意涵，今天一起種下象徵希望的樹苗，未來將成長為一片廣達1.58公頃「綠織林業村」都市森林公園，為城市長出一片綠意盎然新天地，強化自然碳匯能力，讓城市與自然生態緊密交織，共生共榮。

阿里山林業村栽植區毗鄰森林之歌及台鐵鐵道，將營造兼具生態、景觀與遊憩功能的都市森林，配合鐵路高架化完工後開放。圖／嘉義市政府提供
阿里山林業村栽植區毗鄰森林之歌及台鐵鐵道，將營造兼具生態、景觀與遊憩功能的都市森林，配合鐵路高架化完工後開放。圖／嘉義市政府提供
林業及自然保育署分署長李定忠（左起）、嘉義市長黃敏惠、副分署長張岱、阿里山林業鐵路及文化資產管理處長王昭堡今天一起種下樹苗。圖／嘉義市政府提供
林業及自然保育署分署長李定忠（左起）、嘉義市長黃敏惠、副分署長張岱、阿里山林業鐵路及文化資產管理處長王昭堡今天一起種下樹苗。圖／嘉義市政府提供

嘉義 鐵路高架化 阿里山

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