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嘉市阿里山林業村整地植樹 形塑開闊森林景緻

中央社／ 嘉義市12日電

林業及自然保育署嘉義分署與嘉義市各界今天在阿里山林業村，舉辦植樹活動，透過整地將林業村形塑成帶狀草丘，種下台灣原生樹種豐富鐵路高架化周邊環境，達成開闊的森林景緻。

農業部林業及自然保育署副署長張岱、林業及自然保育署嘉義分署分署長李定忠、林鐵及文資處長王昭堡及嘉義市長黃敏惠今天在阿里山林業村參加「綠織林業村嘉義好森活」植樹活動，一同種下青剛櫟。

李定忠致詞表示，阿里山林業村為日治時期成立的木材產業園區，見證嘉義木材產業歷史，園區毗鄰台鐵鐵道旁，未來將配合嘉義市鐵路高架化完工後全面開放，成為鐵路沿線的重要景點。

李定忠強調，此次林業村新植綠化案不同於以往，透過整地工法將林業村形塑成自然帶狀草丘，以森林之歌為起點向東北方延伸一條綠帶，空間中央保留微凹帶狀草坪，搭配兩側交錯相疊的極緩坡地形，呈現層層相連的視覺效果，以達成綿延而開闊的森林景緻。

此外，新植部分則採「適地適木」原則，栽植台灣原生樹種，包含苦楝、青剛櫟、台灣梭羅木、小西氏石櫟、魚木、流蘇、金新木薑子、過山香及鐵冬青等，藉由大小喬木及灌木交錯配置，以高低層次豐富整體景緻，營造都市綠島，成為適合生物棲地環境，進一步促進生物多樣性、縫補生態綠網，實踐環境永續發展。

王昭堡則說明，阿里山林業村昔日是「東洋第一」的製材工廠，面積超過10公頃，保存許多具規模的製材設施及遺構，目前核心區刻正導入沉浸空間暨特展建置，並藉由製材所整體景觀規劃暨機具工廠科技展演製作，將歷史建築融合數位科技媒體，多元性呈現豐富的林業文化底蘊。

嘉義 鐵路高架化 阿里山

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