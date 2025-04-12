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全國最大蒜頭產地在雲林 逾300人深入產地採蒜
雲林縣蒜頭產量占全國逾9成，已進入採收尾季，受年初幾波鋒面報到，平均氣溫較低，適合蒜頭結球，單位面積產量增加近2成，目前收購價格穩定，縣農會今舉辦百人拔蒜頭體驗活動，拉近消費者與產地的距離，有民眾從桃園、台中前來，感受雲林蒜頭的辛辣嗆香。
雲林縣農會今天在東勢鄉舉辦百人拔蒜頭體驗活動，來自桃園、嘉義、台中等逾300多人報名參加，不少民眾更是全家出動，親自體驗田間拔蒜頭、剪蒜頭的樂趣，現場還有手作DIY活動及蒜頭料理、在地美食品嘗，透過食農教育，讓外地民眾深入認識雲林特產。
縣農會總幹事陳志揚表示，今年蒜頭因年初幾波鋒面報到，平均溫度較低，適合蒜頭生長，所以結球狀況較佳，品質特別好，雖然單位產量增加2成，但去年颱風影響，收穫面積減少約一百公頃，整體產量與往年相差不多，目前產地收購價濕蒜每台斤因品質、大小不同約在35至50元不等，價格穩定。
雲林縣府農業處表示，今年雲林蒜頭種植面積約4800公頃，去年因颱風受災，收穫面積減少約一百公頃，因今年初持續寒冷，適合大蒜生長，單位收穫面積增加，每分地收成約2800至3千台斤，比去年增加1至2成。
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