年發電量160萬度 台南最大仁德運動公園光電球場啟用

台南市仁德運動公園光電球場完工，占地逾4000平方公尺，年發電量可達160萬度，可供應400戶1年的用電量，今天啟用，市長黃偉哲說，與廠商合作加蓋光電屋頂，市府「零出資」，可提供遮陽避雨更可產出再生能源，台南市校園擁有全台最多的光電球場，去年就達101座，教育局續盤點設置中。

黃偉哲表示，一般風雨球場在天候不佳的情況下，使用上會大受影響，加蓋光電屋頂，不僅提供遮陽避雨，更可產出再生能源，實現民眾運動需求與環境永續的雙贏目標。

黃偉哲說，一座兼具運動、環保等功能的風雨球場，建設成本動輒需700至900萬元以上，因此改採與民間業者合作模式，推動光電球場。業者投資設置太陽能板，除提供遮蔭、遮雨空間，也可供應綠能，減少用電支出，並回饋部分收益予地方，創造多贏局面。

立委王定宇、議員郭鴻儀與陳皇宇等人都參加啟用典禮，曾以仁德運動公園網球場為訓練基地的聽障網球球后林家文也出席，並將2025年澳洲聽障網球錦標賽的女雙金牌與女單銅牌獎牌獻給市府，感謝長期來對基層選手的支援與栽培。

公所在新球場舉辦3對3籃球對抗賽，一開放報名就秒殺額滿，仁德區長黃素美說，民眾對新球場的熱烈期盼，新球場也有照明設施，可滿足鄉親日夜運動需求。