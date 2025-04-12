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日本青森睡魔師首度海外創作 睡魔媽祖下周將以手拉車亮相

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
為讓民眾深入認識藝閣文化，雲林縣政府即日起在北港文化中心舉辦「「神工藝境：北港藝閣文化特展」。記者陳雅玲／攝影
為讓民眾深入認識藝閣文化，雲林縣政府即日起在北港文化中心舉辦「「神工藝境：北港藝閣文化特展」。記者陳雅玲／攝影

國定重要民俗「北港朝天宮媽祖」將於下周三登場，其中重頭戲真人藝閣遊行，每年吸引眾多民眾參與，今年首邀日本青森睡魔祭藝師林廣海製作媽祖燈籠，將隨遶境隊伍以手拉車方式在朝天宮前亮相，為讓更多民眾認識藝閣文化，雲林縣府今起在北港文化中心舉辦「北港藝閣文化特展」。

北港朝天宮迎媽祖將於下周三16日登場，真人藝閣遊行更是不容錯過的重要活動，雲林縣府今年邀請青森睡魔祭藝師林廣海來台，與在地燈籠藝師林胤騰、李建男交流，林廣海首度出國創作，結合青森睡魔特色製作媽祖燈籠，為呈現媽祖的女神形象，作品強調后冠、神衣細節，並使用鮮豔色彩，呈現華麗氛圍。

林廣海表示，青森睡魔師很少在海外進行創作，且日本雖有媽祖信仰，但他仍感陌生，事先為此做了許多調查研究，在雲林在地團隊的協助下，前後花費二周時間完成創作。林廣海的創作將於4月16日下午，隨遶境隊伍在朝天宮前以人力手拉車的方式亮相。

為讓民眾深入認識藝閣文化，雲林縣政府即日起在北港文化中心舉辦「「神工藝境：北港藝閣文化特展」，結合北港在地10位工藝師與日本青森睡魔師林廣海共同合作，探索台日之間信仰與工藝的跨國交流，並呈現藝閣工藝的文化傳承。

縣府文觀處長陳璧君表示，展區內不僅帶領民眾回顧北港藝閣的歷史脈絡、解構藝閣車上由工匠悉心打造的細節，也融合雲林科技大學的現代設計，探索未來藝閣的可能，並結合數位互動技術，讓民眾彩繪藝閣車圖，將作品投射在數位螢幕上，更展現北港燈籠與日本睡魔的文化交流。

雲林縣長張麗善說，北港媽祖繞境即將在農曆3月19至23日登場，是台灣最具代表性的宗教與藝術慶典之一，除了祈安遶境的宗教儀式外，由真人扮演歷史與神話人物，乘坐結合傳統廟宇工藝與現代聲光技術的藝閣車沿街巡遊，更是少見的文化特色，今年北港真人藝閣遊行有63輛藝閣車參與，透過此次展覽，展現雲林深厚的宗教文化底蘊。「神工藝境：北港藝閣文化特展」自即日起持續展至5月14日。

為讓民眾深入認識藝閣文化，雲林縣政府即日起在北港文化中心舉辦「「神工藝境：北港藝閣文化特展」。記者陳雅玲／攝影
為讓民眾深入認識藝閣文化，雲林縣政府即日起在北港文化中心舉辦「「神工藝境：北港藝閣文化特展」。記者陳雅玲／攝影
為讓民眾深入認識藝閣文化，雲林縣政府即日起在北港文化中心舉辦「「神工藝境：北港藝閣文化特展」，展區內結合數位互動技術，讓民眾彩繪藝閣車圖，將作品投射在數位螢幕上。記者陳雅玲／攝影
為讓民眾深入認識藝閣文化，雲林縣政府即日起在北港文化中心舉辦「「神工藝境：北港藝閣文化特展」，展區內結合數位互動技術，讓民眾彩繪藝閣車圖，將作品投射在數位螢幕上。記者陳雅玲／攝影
國定重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」將於下周三登場，其中重頭戲真人藝閣遊行，每年吸引眾多民眾參與，今年首邀日本青森睡魔祭藝師林廣海（右二）製作媽祖燈籠，將隨遶境隊伍以手拉車方式在朝天宮前亮相。記者陳雅玲／攝影
國定重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」將於下周三登場，其中重頭戲真人藝閣遊行，每年吸引眾多民眾參與，今年首邀日本青森睡魔祭藝師林廣海（右二）製作媽祖燈籠，將隨遶境隊伍以手拉車方式在朝天宮前亮相。記者陳雅玲／攝影
為讓民眾深入認識藝閣文化，雲林縣政府即日起在北港文化中心舉辦「「神工藝境：北港藝閣文化特展」。記者陳雅玲／攝影
為讓民眾深入認識藝閣文化，雲林縣政府即日起在北港文化中心舉辦「「神工藝境：北港藝閣文化特展」。記者陳雅玲／攝影

北港朝天宮 媽祖 日本 雲林

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