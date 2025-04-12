台南首例！傳承5代如性慈敬堂八家將登錄無形文化資產

創立於1904年的「全台白龍庵如性慈敬堂八家將」，傳承已逾五代、歷史超過一世紀，長年致力保存與推廣傳統家將文化，今年2月獲登錄為台南市「民俗類無形文化資產」，成為府城首例。市長黃偉哲今天親自頒發文化資產登錄證書及頭旗，肯定其在傳統文化保存上的重要貢獻。

黃偉哲指出，如性慈敬堂八家將已有120年歷史，是全台歷史最悠久的將團之一，多年來靠著一代代傳承者接力守護，讓民俗文化在地生根。他強調，文化資產的保存不該遲緩，未來市府也將全力爭取中央支持，推動該團登錄為國定文化資產，讓更多人對家將文化有正確認識。

如性慈敬堂八家將於明治37年（1904年）因應五福大帝遶境所需，由硓𥑮石人謝保壽召集信眾組成家將，護駕遶境。歷經1915年噍吧哖事件後活動一度中斷，至1964年元和宮舉辦慶成祈安醮典時再度出陣，並由「閭山法教醒心壇」接續傳承，奠定今日的組織體系。

將團至今仍維持傳統的11人陣組，包括刑具爺、文武差、四將、四季神，並保留「一个開」、「開四門」、「跳七星」、「絞龍」等多種陣式，展現府城獨特的陣頭美學與儀式邏輯。其禮敬文化，如敬香、敬包、敬酒、紅綢披駕等，體現傳統民間信仰對神明的敬意與莊嚴。

此外，將團亦珍藏大量歷史文物，並積極參與各類展演、講座與文化推廣活動，展現高度的文化自覺與使命感。