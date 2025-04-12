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台南首例！傳承5代如性慈敬堂八家將登錄無形文化資產

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
全台白龍庵如性慈敬堂八家將獲頒「無形文化資產登錄證書」與「頭旗」，市長黃偉哲見證肯定其對家將文化的守護與推廣。圖／台南市文化局提供
全台白龍庵如性慈敬堂八家將獲頒「無形文化資產登錄證書」與「頭旗」，市長黃偉哲見證肯定其對家將文化的守護與推廣。圖／台南市文化局提供

創立於1904年的「全台白龍庵如性慈敬堂八家將」，傳承已逾五代、歷史超過一世紀，長年致力保存與推廣傳統家將文化，今年2月獲登錄為台南市「民俗類無形文化資產」，成為府城首例。市長黃偉哲今天親自頒發文化資產登錄證書及頭旗，肯定其在傳統文化保存上的重要貢獻。

黃偉哲指出，如性慈敬堂八家將已有120年歷史，是全台歷史最悠久的將團之一，多年來靠著一代代傳承者接力守護，讓民俗文化在地生根。他強調，文化資產的保存不該遲緩，未來市府也將全力爭取中央支持，推動該團登錄為國定文化資產，讓更多人對家將文化有正確認識。

如性慈敬堂八家將於明治37年（1904年）因應五福大帝遶境所需，由硓𥑮石人謝保壽召集信眾組成家將，護駕遶境。歷經1915年噍吧哖事件後活動一度中斷，至1964年元和宮舉辦慶成祈安醮典時再度出陣，並由「閭山法教醒心壇」接續傳承，奠定今日的組織體系。

將團至今仍維持傳統的11人陣組，包括刑具爺、文武差、四將、四季神，並保留「一个開」、「開四門」、「跳七星」、「絞龍」等多種陣式，展現府城獨特的陣頭美學與儀式邏輯。其禮敬文化，如敬香、敬包、敬酒、紅綢披駕等，體現傳統民間信仰對神明的敬意與莊嚴。

此外，將團亦珍藏大量歷史文物，並積極參與各類展演、講座與文化推廣活動，展現高度的文化自覺與使命感。

文化局代理局長林韋旭表示，無形文化資產是民族精神與歷史記憶的深層載體，不僅展現地方技藝與儀式，更連結社群認同與世代情感。如性慈敬堂八家將的登錄，將有助於強化文化自信，文化局也將持續提供資源，協助其深化傳承、活化展現，讓這項珍貴的傳統民俗在當代社會持續綻放光彩。

全台白龍庵如性慈敬堂八家將獲頒「無形文化資產登錄證書」與「頭旗」，市長黃偉哲見證肯定其對家將文化的守護與推廣。圖／台南市文化局提供
全台白龍庵如性慈敬堂八家將獲頒「無形文化資產登錄證書」與「頭旗」，市長黃偉哲見證肯定其對家將文化的守護與推廣。圖／台南市文化局提供
全台白龍庵如性慈敬堂八家將登錄為台南市「民俗類無形文化資產」，成為府城首例。圖／台南市文化局提供
全台白龍庵如性慈敬堂八家將登錄為台南市「民俗類無形文化資產」，成為府城首例。圖／台南市文化局提供
全台白龍庵如性慈敬堂八家將獲頒「無形文化資產登錄證書」與「頭旗」，市長黃偉哲見證肯定其對家將文化的守護與推廣。圖／台南市文化局提供
全台白龍庵如性慈敬堂八家將獲頒「無形文化資產登錄證書」與「頭旗」，市長黃偉哲見證肯定其對家將文化的守護與推廣。圖／台南市文化局提供

台南 文化局 文化資產 黃偉哲

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