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職缺破千、高薪50K起！台南校園徵才活動 青年秒投履歷

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
勞動部雲嘉南分署與台南大學合辦徵才，吸引不少年輕人求職。圖／雲嘉南分署提供
勞動部雲嘉南分署與台南大學合辦徵才，吸引不少年輕人求職。圖／雲嘉南分署提供

畢業即就業不再是夢！勞動部與台南大學攜手舉辦徵才活動，祭出逾千職缺、9成免經驗門檻，並設AI模擬面試與職涯探索體驗，吸引大批青年到場應徵，氣氛熱絡。

「本來只是想來看看，沒想到真找到工作！」22歲的黃姓畢業生，原本只是抱著觀望心態參加徵才活動，卻意外找到合適職缺，開心直呼「又驚又喜」。

勞動部雲嘉南分署台南就業中心今天與國立台南大學攜手舉辦徵才活動，強調「高薪、低門檻、免經驗」三大亮點，吸引大批青年到場，現場不僅媒合職缺，還有AI模擬面試、職涯探索等互動體驗，氣氛熱絡。

此次活動邀集23家企業參與，釋出將近1100個職缺，涵蓋製造、零售、餐飲、服務、教育等熱門產業，超過9成職缺無需工作經驗，參與企業包括堤維西、儒億科技、大成長城、奇美食品、家樂福、宜得利家居、全家、漢來美食、築間餐飲、台灣客服科技、威爾森文教等。

薪資方面，約7成職缺月薪35K起跳，聯成電腦開出月薪上看65K招募職涯規劃師，奇美食品、聲寶公司與儒億科技也提供逾50K薪資徵求工程師，摩斯漢堡營運儲備幹部最高薪資亦達48K。

勞動部雲嘉南分署技正楊慶元、台南大學校長陳惠萍與台南市勞工局長王鑫基皆親臨勉勵求職青年。楊慶元指出，高薪與低門檻職缺的設計，盼為青年打造友善的就業起跑點。

他表示，勞動部正推動「投資青年就業方案第二期」，包含多項就業支持措施。例如「產業新尖兵計畫」不僅補助學費，還提供學習獎勵金；「初次尋職青年穩定就業計畫」則發放尋職津貼與就業獎勵，最高合計可領4.5萬元，呼籲青年善加利用。

活動也結合「體驗」與「探索」兩大主軸，設置「AI智慧面試官」、「青年職涯體驗站」、「神奇職涯柑仔店」、「創客體驗基地」等互動攤位，從履歷健檢到模擬面試，幫助青年探索職涯定位、提升職場即戰力，不少參與者表示「比預期收穫還多」。

此外，活動亦設有「友善工讀職缺」專區，由8家企業提供港澳生、僑生與外籍生合法打工與職場實習機會。來自馬來西亞的大學生Kelly感謝表示：「這樣的安排很貼心，讓我們能更順利融入台灣職場。」

勞動部雲嘉南分署與台南大學合辦徵才，吸引不少年輕人求職。圖／雲嘉南分署提供
勞動部雲嘉南分署與台南大學合辦徵才，吸引不少年輕人求職。圖／雲嘉南分署提供
勞動部雲嘉南分署與台南大學合辦徵才，吸引不少年輕人求職。圖／雲嘉南分署提供
勞動部雲嘉南分署與台南大學合辦徵才，吸引不少年輕人求職。圖／雲嘉南分署提供
勞動部雲嘉南分署與台南大學合辦徵才，吸引不少年輕人求職。圖／雲嘉南分署提供
勞動部雲嘉南分署與台南大學合辦徵才，吸引不少年輕人求職。圖／雲嘉南分署提供

台南 職涯 職缺 青年

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