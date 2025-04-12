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嘉義義竹桑椹盛產開滿果園 4、5月迎紫色寶石採收旺季

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣義竹鄉盛產桑椹，嘉義在地烘焙坊村上桃貴將桑椹融入麵包，以實際行動幫助在地農民。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉盛產桑椹，嘉義在地烘焙坊村上桃貴將桑椹融入麵包，以實際行動幫助在地農民。記者黃于凡／攝影

嘉義縣義竹鄉為全台桑椹主要產區，種植面積達20公頃，年產量超過600公噸，義竹鄉公所今在東後寮聚落舉辦桑椹文化節，縣長翁章梁站在桑樹旁推廣桑椹鮮果、果汁及冰棒等產品，今年桑椹節首次結合小鎮漫遊，深入介紹義竹歷史與農業特色。

翁章梁說，義竹鄉盛產桑椹，完全採用自然農法、沒有使用農藥，桑椹在早期就被當作中藥材使用，李時珍本草綱目也有記載，桑椹對健康很好，是老少咸宜的水果，且桑椹採收時需靠農民手工採摘，非常辛苦，很多農民都已經上了年紀，希望幫助提升桑椹銷量。

義竹鄉長黃政傑說，義竹鄉桑種植面積達20公頃，桑樹數量逾1萬株，年產量超過600公噸，採用自然農法栽培，不使用農藥及化學肥料，每年4、5月是採收旺季，溪洲及東後寮可看見桑樹結實纍纍，農民忙著在田間採收，歡迎大家用行動支持義竹在地果農。

義竹鄉公所表示，義竹鄉是全台桑椹的主要產地，其中又以溪洲、東後寮為大宗，桑椹果樹大多都是台灣原生種，大部分的果園皆由義竹在地人種植、收成一條龍作業，今年是第5年舉辦桑椹節文化活動，希望將義竹桑椹推廣給更多人，促進當地產業發展。

森泉食品工廠副總丁熊俋說，義竹鄉種很多桑樹，早期桑椹都沒人要買，因想為家鄉盡一分力，投入生產桑椹濃縮果粒汁，今年首次結合鳳梨、檸檬及百香果等水果原汁，推出各種口味桑椹汁，未來將在家樂福、東森購物上架，盼為農民提供實質幫助。

嘉義縣義竹鄉盛產桑椹，每年4、5月進入採收期，今年桑椹產況佳開滿果園。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉盛產桑椹，每年4、5月進入採收期，今年桑椹產況佳開滿果園。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉盛產桑椹，每年4、5月進入採收期，縣長翁章梁（左一）義竹鄉長黃政傑（左二）等人今參加桑椹文化節，推廣桑椹鮮果及果汁等產品。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉盛產桑椹，每年4、5月進入採收期，縣長翁章梁（左一）義竹鄉長黃政傑（左二）等人今參加桑椹文化節，推廣桑椹鮮果及果汁等產品。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉盛產桑椹，森泉食品工廠今年推出新口味桑椹濃縮果粒汁。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉盛產桑椹，森泉食品工廠今年推出新口味桑椹濃縮果粒汁。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉盛產桑椹，因鮮果保存期限較短，當地發展出果汁、冰棒等產品，縣長翁章梁今參加桑椹文化節，品嘗桑椹冰棒。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉盛產桑椹，因鮮果保存期限較短，當地發展出果汁、冰棒等產品，縣長翁章梁今參加桑椹文化節，品嘗桑椹冰棒。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉盛產桑椹，每年4、5月進入採收期，果園桑椹逐漸由紅轉黑。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉盛產桑椹，每年4、5月進入採收期，果園桑椹逐漸由紅轉黑。記者黃于凡／攝影

嘉義 翁章梁 自然農法 農民

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