嘉義義竹桑椹盛產開滿果園 4、5月迎紫色寶石採收旺季

嘉義縣義竹鄉為全台桑椹主要產區，種植面積達20公頃，年產量超過600公噸，義竹鄉公所今在東後寮聚落舉辦桑椹文化節，縣長翁章梁站在桑樹旁推廣桑椹鮮果、果汁及冰棒等產品，今年桑椹節首次結合小鎮漫遊，深入介紹義竹歷史與農業特色。

翁章梁說，義竹鄉盛產桑椹，完全採用自然農法、沒有使用農藥，桑椹在早期就被當作中藥材使用，李時珍本草綱目也有記載，桑椹對健康很好，是老少咸宜的水果，且桑椹採收時需靠農民手工採摘，非常辛苦，很多農民都已經上了年紀，希望幫助提升桑椹銷量。

義竹鄉長黃政傑說，義竹鄉桑種植面積達20公頃，桑樹數量逾1萬株，年產量超過600公噸，採用自然農法栽培，不使用農藥及化學肥料，每年4、5月是採收旺季，溪洲及東後寮可看見桑樹結實纍纍，農民忙著在田間採收，歡迎大家用行動支持義竹在地果農。

義竹鄉公所表示，義竹鄉是全台桑椹的主要產地，其中又以溪洲、東後寮為大宗，桑椹果樹大多都是台灣原生種，大部分的果園皆由義竹在地人種植、收成一條龍作業，今年是第5年舉辦桑椹節文化活動，希望將義竹桑椹推廣給更多人，促進當地產業發展。