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影／第一屆「熱狗盃」小型犬錦標賽虎頭埤登場 歡樂氣氛爆棚
台南市政府今明兩天在新化虎頭埤舉辦「虎頭埤水與綠第一屆熱狗盃」小型犬錦標賽。有趣的競速衝刺賽及炫麗可愛的創意裝扮賽，希望虎頭埤成為寵物友善園區，提倡寵物觀光。
上午200名各地民眾帶著小狗來參賽，還有數百民眾也帶著狗來參觀，現場非常熱鬧。不過認養區4隻小狗幾乎沒有人多看一眼。
市長黃偉哲到場主持開幕，並採購部分攤販產品。他表示，活動吸引全國近200隻小型犬參加，現場氣氛爆棚，刺激有趣的競速衝刺賽及炫麗可愛的創意裝扮賽，小型犬化身為超萌的熱狗，展現了最萌、最燦爛的笑容，現場還有「真的熱狗」，讓大家吃免驚。
黃偉哲歡迎狗狗明星及柯基總動員家族參與，感謝統一企業贊助犬糧作為獎品，也感謝小農家族民宿贊助狗狗明星住宿，相信未來會有更多寵物產業投入寵物旅遊。
觀旅局長林國華表示，這兩天不只有寵物競賽，活動現場還特別規畫寵物特色市集，邀請毛小孩寵物精品、熱狗等美食、台南伴手禮等超過40個市集攤商，除讓毛孩充分放電，也讓毛孩爸媽可以一邊看熱狗、一邊吃熱狗。
今天比賽分上、下午場，每梯次6隻「小熱狗」競速，脫穎而出前30名下午決賽，第一名1萬元、第二名8千元、第三名6千獎金及獎牌。明天將舉辦最可愛的創意裝扮賽，邀請在FB有超過77萬粉絲的「柴犬 Nana 和阿楞的一天」擔任嘉賓，聰明狗不僅會說話，還會按鈴鐺、控制音量大小聲等各種才藝，搞笑無厘頭的爸爸阿楞透過有趣、幽默的影片風格紀錄日常生活。
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