影／第一屆「熱狗盃」小型犬錦標賽虎頭埤登場 歡樂氣氛爆棚

台南市政府今明兩天在新化虎頭埤舉辦「虎頭埤水與綠第一屆熱狗盃」小型犬錦標賽。有趣的競速衝刺賽及炫麗可愛的創意裝扮賽，希望虎頭埤成為寵物友善園區，提倡寵物觀光。

上午200名各地民眾帶著小狗來參賽，還有數百民眾也帶著狗來參觀，現場非常熱鬧。不過認養區4隻小狗幾乎沒有人多看一眼。

市長黃偉哲到場主持開幕，並採購部分攤販產品。他表示，活動吸引全國近200隻小型犬參加，現場氣氛爆棚，刺激有趣的競速衝刺賽及炫麗可愛的創意裝扮賽，小型犬化身為超萌的熱狗，展現了最萌、最燦爛的笑容，現場還有「真的熱狗」，讓大家吃免驚。

黃偉哲歡迎狗狗明星及柯基總動員家族參與，感謝統一企業贊助犬糧作為獎品，也感謝小農家族民宿贊助狗狗明星住宿，相信未來會有更多寵物產業投入寵物旅遊。

觀旅局長林國華表示，這兩天不只有寵物競賽，活動現場還特別規畫寵物特色市集，邀請毛小孩寵物精品、熱狗等美食、台南伴手禮等超過40個市集攤商，除讓毛孩充分放電，也讓毛孩爸媽可以一邊看熱狗、一邊吃熱狗。