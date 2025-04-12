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政府台語文宣變「全民挑錯」 南市府：會嚴格把關

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府電梯內登革熱宣導「打拚為自己，滅蚊尚安心」，就被點出10個字錯6個，正確應是「拍拼為家己，滅蠓上安心。記者吳淑玲／攝影
台南市政府電梯內登革熱宣導「打拚為自己，滅蚊尚安心」，就被點出10個字錯6個，正確應是「拍拼為家己，滅蠓上安心。記者吳淑玲／攝影

台南市政府文宣常用台語「拉近」與民眾距離，但被發現台文「錯誤百出」，像有徵才文宣10個字錯6個，最常見的錯誤是「呷頭路」，台語老師揪正是「食頭路」，民代也認為，英文標錯就會引起注意，但台文標錯好像無感，政府應該帶頭使用正確台文，南市府表示，未來會嚴格要求廠商務必使用正確台文。

畢業季到了也是求職旺季，但收到政府徵才文宣「龍來找頭路、鬥陣來七逃」，就被眼尖的民眾發現錯字很多，請教台語文老師，得到正確用法應是「攏來揣頭路、鬥陣來𨑨迌」；還有「台南好生活、台南呷頭路」徵才文宣，呷是常見錯誤，正確應是「食」，但也一直錯用無人更正。

台南市台語文化班學會理事長黃良成說，因過去的政府沒有母語教育，現在出現這些問題也不能怪他們，但建議應該設立一個台語委員會，提供民眾或廠商諮詢、請教，因目前「各行其是」各機關、各局處各自為政，各做各的，缺乏協調與統一，因此容易出現誤用台語的情況。長遠來看，設立一個專責的語言機構，對於推動母語教育與文化保存，會有非常大的幫助。

台灣基進台南市議員李宗霖也說，台文錯誤很普遍，還有不少「火星文」，讓民眾看得霧煞煞，政府機關應帶頭做正確的示範，文宣或標語要避免使用錯誤的台文，現在學校都有台語文老師，市府成立台語委員會提供諮詢，可避免錯誤也有統一的標準，會在本次定期會提出質詢請市府正視。

台南市政府發言人田玲瑚表示，市府的文宣通常委外由專業單位設計，有些廠商只是參考媒體、網路社群看到的台語詞彙，日後會要求執行的廠商應謹慎的使用，教育部的台語常用辭典有正確的台語與書寫系統，市府日後辦理相關的活動的時候，也會比照辦理，共同來保存，還有傳承台語文化。

台南市勞工局徵才文宣，呷頭路應是「食」頭路。記者吳淑玲／翻攝
台南市勞工局徵才文宣，呷頭路應是「食」頭路。記者吳淑玲／翻攝
徵才文宣「龍來找頭路、鬥陣來七逃」，正確應是「攏來揣頭路、鬥陣來𨑨迌」。記者吳淑玲／翻攝
徵才文宣「龍來找頭路、鬥陣來七逃」，正確應是「攏來揣頭路、鬥陣來𨑨迌」。記者吳淑玲／翻攝
宣導閱讀的文宣上面是常見錯誤，正確台文應是「攏來看冊」，乎也應該標成予。記者吳淑玲／翻攝
宣導閱讀的文宣上面是常見錯誤，正確台文應是「攏來看冊」，乎也應該標成予。記者吳淑玲／翻攝

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