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斗六西市場近百年歷史外縣市也愛逛 今年6月將整治

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市西市場歷史悠久，近年因排水問題經常淹水，且道路不平整，影響用路人安全。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市西市場歷史悠久，近年因排水問題經常淹水，且道路不平整，影響用路人安全。記者陳雅玲／攝影

雲林斗六市西市場歷史悠久，因道路老舊、水溝淤積問題嚴重，不僅暴雨易淹，也對行人通行與公共安全構成威脅，市公所規畫改善西市場道路排水，已舉辦設計前說明會蒐集地方意見，預計今年6月動工改善。

斗六西市場道路老舊、水溝淤積問題嚴重，清潔隊雖定期清疏，效果有限，市長林聖爵表示，西市場周邊排水經常因攤販隨意傾倒油水、魚肉殘渣與鱗片造成堵塞，加上壓花地坪與道路破損情況嚴重，導致民眾購物行走時常有跌倒意外發生；每逢颱風或強降雨，更時有淹水災情發生，改善工程迫在眉睫。

市公所將針對市場內部及周邊道路與排水系統全面改善，施工範圍涵蓋愛國街、興南街、興中街、興北街及雲林路一段，預計進行道路鋪面改善總長度986公尺，排水溝改善長度達1226公尺，總經費2816萬元，預定今年6月開工。

為降低工程對攤商影響，並讓改善工程貼近使用需求，市公所昨召開設計前說明會蒐集攤商及地方意見，逾200多名攤商業者參與，雲林縣副縣長謝淑亞、縣府建設處長廖政彥、水利處長許宏博、交通工務局副局長廖珉鋒、市民代表會主席胡克勤、副主席黃尤美等人都到場。

有攤商反映自身擺攤處沒有淹水問題，希望該段不用做道路排水，也有攤商建議排水施作需將建築高低差納入，多數攤商都擔心施工期間無法擺攤，會影響生計，希望市公所提出臨時安置計畫。

市公所農經課長郭盈君表示，西市場首度進行大規模整治改善工程，針對地方意見將盡快召開第二次說明會回覆；林聖爵表示，市場整體改善完成後，預期將大幅提升排水效率與道路平整度，進一步活化西市場商圈機能。

斗六西市場興建於1938年，歷史悠久，郭盈君表示，整個大西市場包含承租攤販、流動攤販約400多攤，攤販多元，甚至有外縣市民眾專程搭火車來斗六逛市場。

雲林縣斗六市西市場歷史悠久，近年因排水問題經常淹水，且道路不平整，影響用路人安全，清潔隊定時清疏，效果有限。圖／斗六市公所提供
雲林縣斗六市西市場歷史悠久，近年因排水問題經常淹水，且道路不平整，影響用路人安全，清潔隊定時清疏，效果有限。圖／斗六市公所提供
雲林縣斗六市西市場歷史悠久，近年因排水問題經常淹水，且道路不平整，影響用路人安全。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市西市場歷史悠久，近年因排水問題經常淹水，且道路不平整，影響用路人安全。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市西市場歷史悠久，近年因排水問題經常淹水，且道路不平整，影響用路人安全，圖為水溝內油垢滿布。圖／斗六市公所提供
雲林縣斗六市西市場歷史悠久，近年因排水問題經常淹水，且道路不平整，影響用路人安全，圖為水溝內油垢滿布。圖／斗六市公所提供
雲林縣斗六市公所針對西市場改善工程舉辦說明會。圖／斗六市公所提供
雲林縣斗六市公所針對西市場改善工程舉辦說明會。圖／斗六市公所提供
雲林縣斗六市西市場歷史悠久，近年因排水問題經常淹水，且道路不平整，影響用路人安全。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市西市場歷史悠久，近年因排水問題經常淹水，且道路不平整，影響用路人安全。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市西市場歷史悠久，近年因排水問題經常淹水，且道路不平整，影響用路人安全。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市西市場歷史悠久，近年因排水問題經常淹水，且道路不平整，影響用路人安全。記者陳雅玲／攝影

攤商 斗六 雲林

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