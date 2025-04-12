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夢幻螢光海與成群火金姑共舞 嘉義螢火蟲季來了

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
攝影達人曾國根在中埔鄉灣潭村拍攝螢蟲小屋，讓人驚嘆。圖／曾國根提供
攝影達人曾國根在中埔鄉灣潭村拍攝螢蟲小屋，讓人驚嘆。圖／曾國根提供

春夏交替，嘉義縣螢火蟲季登場，縣轄有22處賞螢景點，有獨特鐵道、秘境、步道，以及滿地飛舞地毯奇景部落賞螢。吸引親子遊客及攝影愛好者，觀賞拍攝夢幻螢光海與火金姑共舞；攝影達人曾國根在中埔鄉灣潭村拍攝螢蟲小屋，讓人驚嘆。

「再訪灣潭螢蟲小屋」，曾國根說，「夜起浮雲蔽、日風微爽涼、攝客數少、親善和諧，窗前微光裡蟲鳴蛙叫，螢飛漫舞，如似演奏，那沒有月光的奏鳴曲，今夜如詩如畫，令人陶醉，我喜歡」。另在水社寮拍攝夢幻螢光海，美景動人。

縣府說，嘉縣復育螢火蟲有成，螢火蟲品種全台居冠，包含許多獨「嘉」特色，如「螢河鐵道」美景，有奮起湖車站、水社寮車站與梨園寮車站，遊客可搭乘阿里山林鐵來趟鐵道旅行。

另有全齡友善的步道賞螢，位於竹崎鄉圓潭生態園區，有最友善的賞螢步道，園區設置無障礙步道，讓親子族、銀髮族、輪椅族都能輕鬆賞螢。

竹崎鄉光華社區是阿里山風景區螢火蟲復育先驅，每年春末夏初成千上萬隻螢火蟲聚集，是觀賞螢火蟲最佳時機，有生態社區美名，社區動生態觀光，辦理解說員訓練，提升住宿品質，規畫遊憩體驗活動，，4月螢火蟲繁殖期，結合民宿及觀光業者辦活動，歡迎遊客賞螢旅遊。

攝影達人曾國根在在水社寮拍攝夢幻螢光海，美景動人。圖／曾國根提供
攝影達人曾國根在在水社寮拍攝夢幻螢光海，美景動人。圖／曾國根提供
攝影達人曾國根在在水社寮拍攝夢幻螢光海，美景動人。圖／曾國根提供
攝影達人曾國根在在水社寮拍攝夢幻螢光海，美景動人。圖／曾國根提供
攝影達人曾國根在中埔鄉灣潭村拍攝螢蟲小屋，讓人驚嘆。圖／曾國根提供
攝影達人曾國根在中埔鄉灣潭村拍攝螢蟲小屋，讓人驚嘆。圖／曾國根提供

嘉義 螢火蟲復育 賞螢 鐵道

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