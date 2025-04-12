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嘉義排隊人氣老店民權路炒麵 佛心老闆撐到這天才漲5元
嘉義市民權路上、無招牌，經營31年的炒麵店，一大早客人大排長龍，人氣旺，招牌小吃炒麵配豬血湯，賣得嘎嘎叫，鄒姓老闆超霸氣給料「俗擱大碗」，麵多到盤子快裝不下，近年萬物皆漲，許多小吃都調漲，他直到最近才貼出15日起漲5元，滷蛋、滷貢丸不漲，客人直呼「佛心老闆」。
鄒姓老闆說，物價都在漲，實在hold不住了，挑日子調漲，在店內公告；許多老客人說，老闆與子女二代共同經營，許多小吃店都漲價，下周才漲5元，相信客人都會埋單。
老闆夫妻原在菜市場賣名牌童裝，為了做生意帶孩子到各地菜市場及夜市，直到大兒子5歲，不忍孩子奔波受苦，利用自家閒置店面重新改裝，老闆娘當大廚，老闆當店小二，賣起傳統台式炒麵、炒米粉及豬血粉腸湯等料理。
鄒老闆第1天試水溫開店1個多小時完售，賣7、8百元，在粉絲口耳相傳下，變成排隊名店，今年邁入31年，廚藝沒人教，好味道靠老闆娘摸索，好吃祕訣除新鮮，食材功夫也是美味關鍵，招牌炒麵加豬血湯才銅板價60元。
麵條調好配方交麵廠客製化，粗細口感跟市售不同，Ｑ彈有勁。淋在麵上滷肉汁綜合豬前腿後腿肉黃金比例熬煮，滷蛋自己滷，讓饕客大讚老闆佛心，銅板價小吃夏天還有冷氣吹，不用吃得滿頭大汗。沒有店名的小吃店，只在店門掛木牌寫「民權路炒麵」。
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