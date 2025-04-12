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嘉市垂楊路商圈舊市公所活化工程 竣工日期及營運方式曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市垂楊路商圈「舊嘉市公所」，市府2023年2月啟動修復再利用工程，完工延至7月底，1、2樓採ROT委外招商營運，3樓規畫新創設計中心使用。記者魯永明／攝影
嘉義市垂楊路商圈「舊嘉市公所」，市府2023年2月啟動修復再利用工程，完工延至7月底，1、2樓採ROT委外招商營運，3樓規畫新創設計中心使用。記者魯永明／攝影

嘉義市垂楊路商圈「舊嘉市公所」，是承載市民70多年記憶歷史建築，地方期盼早日活化，市府2023年2月啟動修復再利用工程，原定去年8月完工，因變更設計涉及工項數量計算錯誤等，致完工延至7月底，竣工後1、2樓採ROT委外招商營運，3樓規畫新創設計中心使用。

舊市公所坐落垂楊路與民生北路口，1954年落成啟用，當年提供市公所與市民代表會使用，兼具行政機關與民意機關功能。1997至1999年，市府辦公地點搬遷中山路，議會搬遷北港路，舊嘉市公所功成身退，2015年民間提報登錄歷史建築，「活化路一波多折，直至2023年2月啟動修復再利用工程。

市府辦理變更設計並追加預算，嘉義審計室說，市府2018年委託台灣現代建築學會辦理舊市公所調查研究暨修復再利用計畫，2022年至今年編列共1.9億元辦理施工修復再利用，原定去年8月完工，出現工程延宕，致計畫執行進度落後。

市府財政稅務局長洪彩燕說，舊市公所歷史建築，施工後拆除解體建築，發現梁柱毀損情形比預期嚴重，施工又經歷地震，為加強梁柱加固，辦理2次變更設計展延工期，追加預算3530萬元，工程經費2億2530萬元。

洪彩燕表示，審計室提出意見，已檢討完備程序，修復工程依施工進度執行，未來1、2樓採ROT（增建、改建及修建—營運—移轉）委外招商營運，3樓社會處規畫為新創設計中心使用，整體工程預計7月底前竣工。

市府說，舊市公所見證嘉市恢復省轄市歷史行政沿革，承載市民共同城市歷史記憶，透過修復梳理文史再展風華，完工招商營運活化利用，將設計思維導入城市治理，帶領走訪城市的人了解歷史、展望未來。

嘉義市垂楊路商圈「舊嘉市公所」，市府2023年2月啟動修復再利用工程，完工延至7月底，1、2樓採ROT委外招商營運，3樓規畫新創設計中心使用。記者魯永明／攝影
嘉義市垂楊路商圈「舊嘉市公所」，市府2023年2月啟動修復再利用工程，完工延至7月底，1、2樓採ROT委外招商營運，3樓規畫新創設計中心使用。記者魯永明／攝影
嘉義市垂楊路商圈「舊嘉市公所」，市府2023年2月啟動修復再利用工程，完工延至7月底，1、2樓採ROT委外招商營運，3樓規畫新創設計中心使用。記者魯永明／攝影
嘉義市垂楊路商圈「舊嘉市公所」，市府2023年2月啟動修復再利用工程，完工延至7月底，1、2樓採ROT委外招商營運，3樓規畫新創設計中心使用。記者魯永明／攝影

嘉義 歷史建築

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