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美高關稅、股災波及林聰明沙鍋魚頭？業者認：台美談判將影響下一步

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義知名排隊美食「林聰明沙鍋魚頭」三代傳承，圖為第三代林佳慧。圖／聯合報資料照片
嘉義知名排隊美食「林聰明沙鍋魚頭」三代傳承，圖為第三代林佳慧。圖／聯合報資料照片

嘉義知名排隊美食「林聰明沙鍋魚頭」三代傳承，邁入第71年，是台灣第一個站上網飛國際飲食品牌，上月進駐台北新開幕南港三井LaLaport，冷凍調理包銷美、日、加拿大；日前美國總統川普宣布對台灣課32%高關稅，造成股災，波及林聰明沙鍋魚頭生意，LaLaport、新品牌聰明鍋都未客滿，用餐人數減少，若台美談判未調降關稅，他們就停止銷美市場。

林聰明說，他們3代在嘉義市開小吃美食，這幾年與女兒、執行長林佳慧，陸續在台南、桃園、台北開直營店，帶沙鍋魚頭國際調理包及周邊商品，進軍美國、日本、加拿大超市，外銷比例不高，受僑胞歡迎，若台美談判未調降，他們就停止銷美市場。

林聰明表示，銷美、日、加拿大超市，讓旅居海外僑胞也能享受台灣美食懷舊好滋味，以往美國10%關稅可以接受，增加到30%沒利潤，受不了，沙鍋菜等原物料大多在台灣生產，受美國宣布高關稅，造成股災影響，LaLaport、聰明鍋大排長龍不見，許多客人訂位取消。

林聰明說，上門客人雖不全都是股民，但股災全民受影響，不是股民也減少消費。林聰明沙鍋魚頭不開放加盟，為供應國內外消費需求，在嘉市後湖食品廠增加產量，並在民雄鄉設倉儲，進軍美國、日本東京、大阪超市、加拿大超市，提供日本、華僑及遊客消費食用。

林聰明傳承父母廚藝精神，精研數十年創造出獨家湯頭，將家傳菜發揚光大，傳承第三代女兒共同執掌，融合傳統新意，使最道地南台灣小吃料理，好口碑不斷代代相傳，形成嘉義具特色的人氣小吃。

嘉義知名排隊美食「林聰明沙鍋魚頭」三代傳承。圖／聯合報資料照片
嘉義知名排隊美食「林聰明沙鍋魚頭」三代傳承。圖／聯合報資料照片
嘉義知名排隊美食「林聰明沙鍋魚頭」三代傳承。圖／聯合報資料照片
嘉義知名排隊美食「林聰明沙鍋魚頭」三代傳承。圖／聯合報資料照片

LaLaport 美國 關稅

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