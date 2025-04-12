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總舖師台南辦桌 春季場報名

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

台南市府推出「總舖師4季辦桌」系列活動，以春夏秋冬4季為主題，請8位知名總舖師輪番上陣，首創無菜單料理，運用當令在地食材展現創意與傳統交融辦桌饗宴。

首場春季場，26日在柳營德元埤荷蘭村舉辦，席開百桌，每桌萬元，今日中午12時開放線上報名。

台南市辦桌文化受歡迎，市長黃偉哲表示，「辦桌」是台南具代表性飲食產業，這次舉辦台南4季辦桌，真正是4季美食都有，不只傳統辦桌經典料理，更有大廚發揮創意無菜單料理，選用台南當季食材，並以「台灣鯛」為特色，大廚發揮實力變化成美味創意料理，把台南最好食材展現為料理呈現給大家。

觀光旅遊局長林國華指出，去年「台南400宴」開賣2分鐘400桌完售，追加88桌也在1分鐘內搶購一空，今年「4季辦桌」延續這股風潮，邀請「辦桌南霸天」阿勇師擔任活動推廣大使，並由洪俊男、陳志安、蔡瑞成、周榮棠、盧正治、邱聰彬、李益仲、高振文等8位總舖師，共同規畫4場季節限定盛宴。

首場春季宴由阿俊師洪俊男與阿安師陳志安聯手操刀，嚴選台南春季代表性食材，昨天端出龍蝦虎皮捲壽司及九孔綠竹筍沙拉，辦桌食材包括後壁區稻米、柳營區鮮奶與紫茄、六甲區筍殼魚、將軍區蘆筍與紅蘿蔔、七股區白蝦等，搭配龍蝦、鮑魚、紅蟳等高檔海味，運用超過25年辦桌經驗與創新手法，呈現經典與現代融合美食盛宴。

線上報名網站：https://tour.ibon.com.tw/event/e2504000004kmzz

創意料理 台南 辦桌

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