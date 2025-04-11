台南永康火車站北側11多公頃土地 變更轉為產業專用區

因應台鐵台南永康車站南側發展腹地不足及民眾長年反映飼料廠異味等問題，市府都發局推動都市計畫變更，永康車站北側總面積11.737公頃的土地轉型變更，除導入研發服務、工商服務、運輸倉儲及交通轉運等服務機能，同時增設公園、綠地與停車空間，提升居民生活品質並強化交通服務。

市府都發局表示，本次土地變更面積達11.737公頃，除規畫產業專用區6.848公頃，並配合中油公司使用需求，於省道南側保留清管站專用區0.225公頃；其餘規畫為公園、綠地、廣場、停車場及計畫道路等公共設施用地4.664公頃，後續將由地政局啟動市地重劃，辦理公共設施之開發工程。，全案已於今年3月3日正式公告實施

市府都發局說，考量永康車站前站發展腹地不足，本案同步於永康車站北側劃設廣場、停車場及計畫道路等，將蔦松一街拓寬為20公尺，預留未來車站轉向增設後站與連通南側中山路的可能彈性，大幅強化開發區的交通服務條件。

上述都市計畫已於今年3月3日起公告發布實施，詳細內容可至市府都市發展局閱覽計畫書圖，或至市府都市發展局網站首頁（https://udweb.tainan.gov.tw）/公告事項/都計發布實施/「變更高速公路永康交流道附近特定區計畫（第四次通盤檢討）（第十階段）」查詢。