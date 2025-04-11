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雲林良品進軍馬來西亞 在NSK集團人氣連鎖超市上架

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林良品17項產品進軍馬來西亞NSK超市上架，縣長張麗善主持前綵並祝福業績長紅。圖／雲林縣府提供
雲林良品17項產品進軍馬來西亞NSK超市上架，縣長張麗善主持前綵並祝福業績長紅。圖／雲林縣府提供

雲林縣政府媒合雲林在地農特產品牌「雲林良品」，並與玉美生技公司、巨鷗跨界智慧集團合作，成功在馬來西亞NSK集團的人氣連鎖超市設立雲林良品專區，銷售17款優質農產加工品。雲林縣長張麗善為專區上架主持剪綵，並簽署MOU期望持續深化品牌交流，將更多雲林農特產推向國際。

張麗善表示，雲林不僅擁有豐富物產，加上嚴格把關，品質與食安一級棒，才建立雲林良品的品牌，如今進軍馬來西亞NSK集團超市，令人欣悅，期盼未來能有更多的優良產品與馬來西亞所有鄉親分享。

雲林專區上架的產品，包括虎尾鎮農會香酥花生、上豐環球公司的千層酥和烤海苔、玉山碾米的米餅、阿甘薯叔地瓜脆片、臺旺食品的海苔脆片、豐喜食品的水果果凍等六家公司共17項產品，為當地帶來更多重、優質的選擇，一上架就吸引買氣。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處公使卜正珉表示，很高興見證雲林良品跟NSK集團簽約儀式，NSK平臺與雲林良品優質結合，相信對馬來西亞消費者，絕對是個購物好消息。

NSK集團執行長盧德華表示，作為最貼近民眾的連鎖超市，致力滿足不同族群的購物需求，提供民眾高品質且價格實惠產品，很開心能夠與雲林良品合作，歡迎來到NSK Grocer3 Damansara Petaling Jaya門市的朋友多多支持台灣好產品。

雲林良品17項產品進軍馬來西亞NSK超市上架，縣長張麗善除祝福業績長紅，也衷心期盼雲林最優質產品打開馬來西亞市場，突破百萬美金銷量。圖／雲林縣府提供
雲林良品17項產品進軍馬來西亞NSK超市上架，縣長張麗善除祝福業績長紅，也衷心期盼雲林最優質產品打開馬來西亞市場，突破百萬美金銷量。圖／雲林縣府提供
雲林良品17項產品進軍馬來西亞NSK超市上架，縣長張麗善除祝福業績長紅，也衷心期盼雲林最優質產品打開馬來西亞市場，突破百萬美金銷量。圖／雲林縣府提供
雲林良品17項產品進軍馬來西亞NSK超市上架，縣長張麗善除祝福業績長紅，也衷心期盼雲林最優質產品打開馬來西亞市場，突破百萬美金銷量。圖／雲林縣府提供
雲林良品17項產品進軍馬來西亞NSK超市上架，縣長張麗善除祝福業績長紅，也衷心期盼雲林最優質產品打開馬來西亞市場，突破百萬美金銷量。圖／雲林縣府提供
雲林良品17項產品進軍馬來西亞NSK超市上架，縣長張麗善除祝福業績長紅，也衷心期盼雲林最優質產品打開馬來西亞市場，突破百萬美金銷量。圖／雲林縣府提供

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