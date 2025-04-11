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台南建城300年「府城城垣300」主視覺開放授權免費使用

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南府城城垣300年主視覺設計，免費開放民間授權使用。圖／台南市文化局提供
台南府城城垣300年主視覺設計，免費開放民間授權使用。圖／台南市文化局提供

台南府城建城300年，市府文化局日前公布「府城城垣300年」主視覺設計，今天舉辦授權申請說明會，正式開放民間免費申請使用主視覺，邀請文創業者與在地商家共同發揮創意，讓文化資產在當代社會中持續發光。

距今300年前，台灣府城城牆及城門興工，完成之後隨著時間及使用需求，歷經築城材料變更及擴建，最盛時期共計有14座城門，展現清代台灣首府的規模與形制。

日治時期因市區改正、闢建道路有部分被拆除，但現今所存大東門、大南門，以及小東門段、南門段、東門段的城垣殘蹟、外城的兌悅門、巽方砲臺等各類遺構，仍呈現台灣清代城池構成設施的完整性，並見證清代臺台灣治理與築城政策，於2023年合併指定為國定古蹟「台灣府城城門及城垣殘蹟」。

今年適逢府城城垣啟建300年，在地公私部門合作辦理一系列活動，希望呈現臺南過去作為「臺灣府城」政治、經濟、文化交流中心之歷史地位，並藉由民間社群、宗教等力量，共同起造當代的臺南新境。

主視覺Logo以數字「300」中的兩個「0」轉化為開放的引號，象徵城垣並非封閉界線，而是對話與創新的場域；漢字版則以城門名稱呈現現存城門的氣勢，設計結合古典與現代風格，展現府城歷史軌跡與文化內涵。

為呼應當年「民間倡議、公私協力」的建城精神，自去年起民間即積極舉辦各式活動，強化民眾對城市歷史的認同。

市府今邀集近30位在地業者參與說明會，現場播放主視覺延伸動畫，示範設計應用可能，盼激發更多跨界合作。目前授權申請已開放，詳情請見申請網址：https://forms.gle/CZFAK69jAxK3AdS6A。

此外，自4月起一系列紀念活動接連登場，包括「打破城見」願景工作坊、「城城點點」裝置藝術、「織流」特展與「府城守夜人」戲劇走讀等。5月3日至11日將舉行「府城城垣節」，包含城隍遶境、生活嘉年華等活動，邀請民眾一同參與，共同感受府城300年的人文魅力。

台南府城城垣300年主視覺設計，免費開放民間授權使用。圖／台南市文化局提供
台南府城城垣300年主視覺設計，免費開放民間授權使用。圖／台南市文化局提供
台南府城城垣300年主視覺設計，免費開放民間授權使用。圖／台南市文化局提供
台南府城城垣300年主視覺設計，免費開放民間授權使用。圖／台南市文化局提供
台南府城城垣300年主視覺設計，免費開放民間授權使用。圖／台南市文化局提供
台南府城城垣300年主視覺設計，免費開放民間授權使用。圖／台南市文化局提供

國定古蹟 臺南

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