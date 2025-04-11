一代歌后鄧麗君出生地有變？《大埤鄉志》考證發現應在大埤鄉

雲林酸菜故鄉的大埤鄉公所委託大學教授和文史人士編纂第一部鄉志，今天邀集在地耆老村長開辦說明會，包括中國時報前總編輯黃清龍也以大埤人身分返鄉投入團隊，經多月考證有了重大發現，除台灣文教之父的沈光文後代在大埤，一代歌后鄧麗君出生地其實也應是在大埤鄉。

「大埤鄉志」去年7月開始組成編纂團隊，歷經約8個月田野調查和考證，發現不少新史料，今天由鄉公所召集地方耆老村長和各校老師，召開首場座談，共同探討鄉志未來訪查及發展方向，多位大埤旅外人士包括前中國時報總編輯黃清龍等人，也紛紛返鄉加入編纂團隊。

今天座談由大埤鄉長林森寳、鄉志主持人東海大學副校長劉正共同主持，各界出席踴躍。林森寳指出，鄉志編纂計畫從去年7月委託東海大學啟動執行，預計3年完成，這也是大埤第一部鄉志，如同全鄉的傳家寶，將世代延傳，所以內容考證與調查務必詳實，公所將嚴格把關，也不一定要在他手中完成「寧缺勿濫」。

「大埤鄉志」共分地理、歷史、政事、經濟、社會、教育、宗教禮俗、文化及人物等篇章，各組人員分頭進行田野調查及史料考證，多月下來有不少重大發現，包括荷蘭時期的錢幣及大砲、沈光文後代已遷至大埤豐岡，尤其是鄧麗君出生地應在大埤鄉等。

黃清龍說，南明時期的文人沈光文，是台灣文教之父，有「台灣孔子」尊稱，來台後期都在台南善化致力於教育工作，但其後代則遷至現今斗南及大埤一帶的豐岡村落居，並在大埤開枝散葉，有意把豐岡的祖厝作為沈光文紀念館，這對大埤鄉史發展具重要地位。

此外，一代歌后鄧麗君的出生地，一直被認為在雲林縣的褒忠鄉田洋村，由於早年大埤鄉廣為流傳「大埤才是鄧麗君真正出生地」的傳聞，經團隊多方訪查當年接生鄧麗君助產士的後代及鄰居，發現當年鄧在出生後並沒有立即報戶口，其擔任保警的父親，在鄧麗君出生後沒多久，因工作即被調往褒忠鄉任職，再經考證鄧的相關資料，顯示這項傳聞可獲證實。