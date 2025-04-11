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嘉縣阿里山鄉獲捐牙科診療椅 縮短城鄉醫療資源落差

中央社／ 嘉義縣11日電

健保署媒合第一銀行文教基金會今天捐贈嘉縣阿里山鄉5台牙科診療椅，搭配縣衛生局牙科巡迴醫療，為學生與居民提供專業的口腔檢查與治療服務，縮短城鄉醫療資源落差。

嘉義縣政府中午在阿里山國中小學舉辦牙科診療椅捐贈儀式，由行政院政務委員陳時中、健保署副署長陳亮妤、縣長翁章梁致贈感謝狀，向一銀文教基金會、台南開基玉皇宮及參與偏鄉巡迴醫療的牙醫師表達謝意。鄒族的學生則表演傳統舞蹈感恩善舉。

嘉義縣新聞行銷處告訴中央社記者，今天除一銀捐贈5台牙科診療椅，玉皇宮則捐贈新台幣75萬元挹注阿里山區學校教育發展基金，未來將再捐1台牙科診療椅。

翁章梁說，健保署近年來積極媒合民間團體捐贈嘉義縣偏鄉的醫療設備，提升醫療品質，縣府則打造「口腔保健醫療專車」，結合嘉義縣牙醫師公會醫師到阿里山區提供巡迴醫療服務。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，嘉義縣18鄉鎮市中有12個鄉鎮為健保署公告牙科醫療資源不足地區，其中阿里山更為無牙醫鄉。今天受贈的5台牙科診療椅分別設置在達邦、山美衛生室、阿里山國民中小學、豐山實驗國中小及來吉國小，提供可近性口腔保健醫療服務。

陳亮妤指出，健保署將持續以「山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS計畫）」、「保障燈塔型地區醫院營運」等改善偏鄉服務品質，強化偏鄉緊急醫療服務，提高居民就醫可近性。

陳時中強調，行政院推動「國家希望工程」有8大施政目標，要讓各地方均衡的發展，讓各族群都能興盛起來，其中3項為「擴大醫療投資，打造健康台灣；均衡臺灣，在地希望及邁向多元平權的共榮社會」，這3項要做好必須靠公私部門的合作。

健保署 嘉義 阿里山

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