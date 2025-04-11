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南北車道均縮減！南市台17線臨安橋管線遷移 14至18日請提前改道

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市台17線（中華西路）臨安橋管遷，4月14日至18日車道將縮減，建議提前改道。圖／台南市工務局提供
台南市台17線（中華西路）臨安橋管遷，4月14日至18日車道將縮減，建議提前改道。圖／台南市工務局提供

台南市台17線（中華西路）臨安橋改建工程，台電附掛管線為配合舊便橋拆除，將於14日再進行管遷，屆時將占用北上及南下內側車道，北上及南下皆留外側1混合車道，接續於17日至18日管制南下外側車道，僅留內側1車道，提醒駕駛人行經該管制路段時，提早改道。

市府工務局指出，台電為了配合臨安橋舊便橋的拆除，進行饋線改接及管路施工，分三階段進行管遷工程，第一階段的工程於7日至9日完成，已順利完成。

第二階段將於14日至16日施工，時間上午9時至下午4時，屆時將封閉南下及北上的內側車道，僅留外側一混合車道。因中華西路臨安橋段車流量大，建議車輛行經該路段時，北上道路可由中華西路200巷、府前一街、星鑽街、新臨安橋、臨安路一段、民權路三段改道；南下道路則可由安平路、華平路、永華路二段改道。

第三階段施工將於17日至18日進行，同樣是早上9時至下午4時，管制為南下外側車道，僅留內側1車道，提醒行經該管制路段時，請提早改道。南下道路可改由安平路、華平路、永華路二段進行改道。

工務局呼籲，請用路人依照交通維持設施通行或配合管制人員指揮提前改道。交通維持改道及施工期間，倘有造成不便之處，請用路人包容見諒。

台南市台17線（中華西路）臨安橋管遷，4月14日至18日車道將縮減，建議提前改道。圖／台南市工務局提供
台南市台17線（中華西路）臨安橋管遷，4月14日至18日車道將縮減，建議提前改道。圖／台南市工務局提供
台南市台17線（中華西路）臨安橋管遷，4月14日至18日車道將縮減，建議提前改道。圖／台南市工務局提供
台南市台17線（中華西路）臨安橋管遷，4月14日至18日車道將縮減，建議提前改道。圖／台南市工務局提供
台南市台17線（中華西路）臨安橋管遷，4月14日至18日車道將縮減，建議提前改道。圖／台南市工務局提供
台南市台17線（中華西路）臨安橋管遷，4月14日至18日車道將縮減，建議提前改道。圖／台南市工務局提供

台電 車道

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