快訊

質詢火藥味濃！蔣萬安和她「大戰8分鐘」 轟綠營是共產黨走狗

首曝內幕！賈永婕「思考3秒」點頭接任101董座 找她來的高層說這了句

清領台灣府城建城300年 主視覺設計免費授權

中央社／ 台南11日電

2025年清領台灣府城建城300年，台南市政府今天公布主視覺設計及開放免費授權申請，讓民間展現趣味、多元、創意及未來性面貌，也增進文化資產和城市認同保存意識。

文化局今天指出，台灣府城城牆及城門300年前興工，隨著時間使用需求，歷經築城材料變更及擴建，最盛時期有14座城門，展現清領台灣首府規模與形制。

日治時期因市區改正和闢建道路，如今僅存大東門、大南門、及小東門段、南門段、東門段城垣殘蹟、外城的兌悅門、巽方砲台等各類遺構，仍呈現台灣清領城池構成設施完整性，見證治理和築城政策；2023年則合併指定為國定古蹟「臺灣府城城門及城垣殘蹟」。

文化局表示，台灣府城建城300年主視覺Logo意象，將300年2個數字0解放為兩個引號，代表過去清領府城城垣並非圍束封閉界線，而是無限創新與開放思維交流。

此外，漢字版主視覺則以城門名字呈現現存城門磅礡氣勢，透過文字巧妙拼組，結合古典與現代設計語彙，圍繞城垣軌跡。透過設計將視覺解構重塑，重新審視文化資產，喚起更多元歷史詮釋與社群共鳴。

文化局 文化資產

延伸閱讀

浴火重生共榮！嘉義歷史建築「原南國運送店」修復啟動

白衣男攀爬恆春古城門 差點撞機車 若毀損恐違反文資法

台南這商圈人潮如西門町 台北女一回頭70歲母親已不見

影／府城吳萬春香鋪傳人應邀教在地宮廟製香 感慨「好香」今非昔比

相關新聞

寵物白頭翁羽毛缺損飼主請示媽祖送醫後康復 捐33萬元助學金

嘉義市民楊韻宸2年前意外拾獲1隻生病白頭翁，飼養後人鳥產生深厚感情，日前白頭翁翅膀羽毛缺損，輾轉到多家動物醫院未見好轉，...

南北車道均縮減！南市台17線臨安橋管線遷移 14至18日請提前改道

台南市台17線（中華西路）臨安橋改建工程，台電附掛管線為配合舊便橋拆除，將於14日再進行管遷，屆時將占用北上及南下內側車...

愛吃台南辦桌的快搶 今年首度結合8位總鋪師推四季辦桌

台南市辦桌文化深受歡迎，台南市府今年全新推出「總舖師四季辦桌」系列活動，以春、夏、秋、冬四季為主題，邀請8位台南知名總舖師輪番上陣...

「來嘉BIKE訪」自行車活動開跑 大白熊x爽爽貓聯手出擊市集招募

2025年嘉義市府主辦的「來嘉BIKE訪騎出好交情」自行車活動即將開跑！首場暖場活動26日周末上午10時至下午4時，在嘉...

建材行起家...台南永龍建設回饋社會 捐贈小型水箱消防車

台南知名建商永龍建設公司為回饋社會，汰換老舊消防車，今上午捐贈總價值逾437萬元小型水箱消防車給第七救災救護大隊東門分隊...

兼顧生態 台南市區最後秘境「哈赫拿爾森林」擬手做步道

有「台南市區最後秘境」之稱的哈赫拿爾森林啟用迄今已約半年，台南市議員蔡筱薇接獲民眾陳情反應除了2區步道無法相連，動線規畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。