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寵物白頭翁羽毛缺損飼主請示媽祖送醫後康復 捐33萬元助學金

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
寵物白頭翁羽毛缺損，飼主嘉義市民楊韻宸（左）請示媽祖送嘉大動物醫院康復 ，捐嘉大33萬元助學金。圖／嘉大提供
寵物白頭翁羽毛缺損，飼主嘉義市民楊韻宸（左）請示媽祖送嘉大動物醫院康復 ，捐嘉大33萬元助學金。圖／嘉大提供

嘉義市民楊韻宸2年前意外拾獲1隻生病白頭翁，飼養後人鳥產生深厚感情，日前白頭翁翅膀羽毛缺損，輾轉到多家動物醫院未見好轉，身為媽祖信徒的她，虔誠請示媽祖，2度獲指示前往嘉大動物醫院，在獸醫董光中專業問診醫療下康復，楊女感念醫師團隊用心專業，捐助33萬元做嘉大學生安心就學獎助學金。

楊韻宸說，捐款33萬元做嘉大學生安心就學獎助學金，期望在能力範圍內，及教育部相對補助33萬元下，幫助需要被幫助學生完成夢想。「這筆捐款，不只是回饋嘉大對我與寵物的幫助，更希望能支持學生安心求學，實現夢想。」

原想了解救助小動物募款資訊的她，經動物醫院助理人員請她上官網查詢後，沒想到就這樣看到「學生安心就學獎助學金」介紹，覺得這是上天安排！她發現「安心就學獎助學金」有政府對等補助機制，捐助者每捐1元，教育部就相對補助1元，「一份心意，成就兩份幸福！

楊女回憶求學歷程，坦言自己只有專科學歷，當年邊打工邊唸書，深知經濟壓力對學習影響。「如果能讓孩子們少一點煩惱，多一點學習的空間，或許他們能有機會出國進修，或研發創新商品，完成自己的夢想。」

校長林翰謙感謝楊小姐愛心，這份溫暖將成為學子追夢力量。嘉大將持續推動「安心就學獎助學金」計畫，幫助更多學生跨越經濟門檻，拓展視野，實現理想。

動物醫院 嘉大 夢想

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